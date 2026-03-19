  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
SGK’dan milyonlarca emekliye önemli uyarı: ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı’ linklerine asla tıklamayın! Diker’den Özgür Özel’e sert çağrı! Açıklama yap ya da istifa et Terör devleti 'Büyük tehditti' diye duyurdu: Hamas'ın istihbarat komutanı Ebu Şaleh öldürüldü! Gazprom’da ‘boru hattı’ alarmı! Türkiye akışı tehlikede mi? Kallas: Avrupa’dan hiçbir ülke bu savaşa dahil olmayacak ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları meşru değil Bakan Fidan da katılmıştı... Riyad'daki zirveden 6 maddelik 'savaş' bildirisi! Laiklik askıya alındı: Batı sistemi "dini" anlayışa dönüyor! Adalet Bakanı AKIN GÜRLEK'in şaşırtan geçmişi: Meğer o dizide oynamış! Öğretmene kelepçe! İfade özgürlüğü naraları atanlar nerede? Savaş baronlarının "İran" yalanı patladı: İstifa eden direktörden şok itiraflar!
Çocuk kitabı yazarı cinayet şüphesiyle yargılanıyor
Dünya

Çocuk kitabı yazarı cinayet şüphesiyle yargılanıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çocuk kitabı yazarı cinayet şüphesiyle yargılanıyor

ABD’de çocuk kitabı yazarı bir kadının, eşini planlı şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddiası; sigorta detayı, borç yükü ve soruşturmada ortaya çıkan çarpıcı dijital delillerle gündeme geldi.

ABD’nin Utah eyaletinde görülen davada, 35 yaşındaki çocuk kitabı yazarı Kouri Richins’in, eşini planlı şekilde zehirleyerek öldürdüğü iddia edildi. Mahkeme sürecinde sunulan deliller, olayın arka planına dair çarpıcı detayları ortaya koydu.

Savcılığa göre sanığın, eşinin adına sahte imzayla hayat sigortası yaptırdığı ve ölüm sonrası yaklaşık 2 milyon dolarlık ödeme talep ettiği belirtildi. Ayrıca 4.5 milyon dolarlık borç yükünün de olayın motivasyonları arasında olduğu aktarıldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE ZEHİR PLANI

İddialara göre sanık, ilk olarak Sevgililer Günü’nde hazırladığı yemeğe zehir karıştırarak eşini öldürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Daha sonra ikinci girişiminde zehirli maddeyi alkollü içeceğe karıştırdığı ve eşinin bu kez hayatını kaybettiği bildirildi.

Otopsi raporunda, hayatını kaybeden kişinin kanında yasal sınırın çok üzerinde zehirli madde bulunduğu ifade edildi.

YAZDIĞI KİTAPTA SAHTE ÇIKTI

Olayın ardından sanığın, çocuklara yönelik “Benimle misin?” adlı bir yas kitabı yazdığı belirtildi. Kitapta, bir çocuğun babasının ölümünden sonra yaşadığı sürecin anlatıldığı aktarıldı.

Ancak soruşturma sırasında, kitabın bir hayalet yazarlık şirketi aracılığıyla hazırlandığı ve sanığın eserin gerçek yazarı olmadığı ortaya çıktı.

Dava dosyasında ayrıca sanığın yaptığı “Ölümcül doz nedir?” ve “Zehirlenme ölüm belgesine nasıl yazılır?” gibi internet aramalarının önemli deliller arasında yer aldığı ifade edildi.

Yetkililer, sanığın cinayet ve dolandırıcılık suçlarından sorumlu tutulduğunu ve ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Ayrıca sanığın 26 farklı mali suçtan da yargılanmayı beklediği aktarıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23