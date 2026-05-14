20 metrelik parkurda zor anlar! Gözleri bağlanınca gerçeği anladılar

Düzce’de gözleri bağlanarak 20 metrelik parkura alınan vatandaşlar, birkaç adım sonra yönlerini bulmakta zorlanınca engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı zorluklarla yüzleşti.

Düzce'de Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, işaret diliyle adres sorulan ve gözleri bağlanarak yürütülen vatandaşlar, engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları deneyimledi. Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği işbirliğinde, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Millet Bahçesi ve Anıtpark Meydanı'nda oldukça anlamlı sosyal deneyler gerçekleştirildi. Programın ilk bölümünde işaret dili eğitmeni ve tercümanı Burcu Çatalbaş, Millet Bahçesi'nde sokaktan geçen vatandaşlara işaret diliyle hastanenin adresini sordu. Tamamen doğal şekilde gerçekleştirilen sosyal deneyde vatandaşların işaret diline karşı yaklaşımları, iletişim kurma çabaları ve verdikleri tepkiler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

İşaret dilinin önemine dikkat çekildi

Bazı vatandaşlar yardımcı olabilmek için büyük çaba gösterirken, bazıları ise işaret dilini anlayamadığı için kısa süreli şaşma yaşadı. İşaret dili ile adresi tarif etmekte oldukça zorlanan vatandaşlar, yazarak iletişim kurmaya çalıştı. Bazıları ise sorulan adrese birlikte gitmeyi teklif etti. Sosyal deneyin ardından vatandaşlara işaret dili alfabesinin yer aldığı bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Etkinlik sayesinde işaret dilinin önemine dikkat çekilirken, toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yön bulmakta zorlandılar

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Anıtpark Meydanı'nda dikkat çekici bir empati çalışması gerçekleştirildi. Meydana çekilen şerit alanında vatandaşların gözleri bağlanarak yaklaşık 20 metre yürümeleri istendi. Katılımcılara bunun bir yarış olduğu ve parkuru tamamlayanlara hediye verileceği belirtildi. Ancak birçok vatandaş, gözleri kapalı şekilde yön bulmakta zorlandı ve mesafeyi tamamlayamadı.

Deney sonrasında yapılan röportajlarda vatandaşlara Türkiye'de 1 milyonun üzerinde görme engelli bireyin yaşamını bu şekilde sürdürdüğü hatırlatıldı. Katılımcılar yaşadıkları kısa süreli deneyimin ardından görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları daha iyi anladıklarını ifade ederek, duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Deneye katılan vatandaşlara 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği tarafından Beşiktaş forması, bir gecelik konaklama, özel bireylerin hizmet verdiği Kusursuz Kafe'de kahvaltı ve futbol topu gibi hediyeler verildi.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen bu tür çalışmalarla toplumsal duyarlılığı artırmayı ve empati kültürünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, farkındalık projesine katılan vatandaşlara ve projede işbirliği yaptıkları Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Düzce Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.