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Dünya Çocuk katilleri Filistin’e yaptırım kararı aldı
Dünya

Çocuk katilleri Filistin’e yaptırım kararı aldı

Çocuk katili İsrail, Birleşmiş Milletler ’de (BM) Tel Aviv’in işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan Filistin’e yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 10:02:00 -
Çocuk katilleri Filistin’e yaptırım kararı aldı

İsrail’in Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada yaptırımların, Filistin’in ‘hukuki savaş’ başlatma kararına bir yanıt olduğu belirtildi.

Söz konusu yaptırımların içinde, İsrail’in Filistin Yönetimi adına topladığı vergi gelirlerine el konulması, söz konusu vergi gelirlerinin İsrail’de Filistinliler tarafından zarar gören kişilerin ailelerine verilmesi, Batı Şeria’nın büyük bir kısmında Filistinlilere ait inşaatların durdurulması ve bazı Filistinli isimlere uygulanan ayrıcalıklara son verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

Geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda İsrail’in Filistin’deki işgalinin yasal statüsünün değerlendirilmesi konusunda Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nı devreye sokan karar, Türkiye, Rusya ve Çin’in desteğiyle kabul edilmiş, gelişme Filistin yönetiminin diplomatik bir zaferi olarak değerlendirilmişti.

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Yorumlar

S.berk

Filistinli geçmişte topraklarını satarken düşünecekti.aynı konu ßuan türkiyede yabancılara toprak konut satarak aynı hatayı yapıyor.gelecekte bizde filistin gibi ezileceğiz

Şerif

 yine geldi.
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