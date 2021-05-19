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Dünya 'Çocuk katili' İsrail'den hava saldırısı: 4'ü çocuk 7 yaralı
Dünya

'Çocuk katili' İsrail'den hava saldırısı: 4'ü çocuk 7 yaralı

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerine yönelik hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 00:12:00 -
'Çocuk katili' İsrail'den hava saldırısı: 4'ü çocuk 7 yaralı

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ne yönelik art arda hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırılarda ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. İsrail’in Gazze Şeridi'nde art arda hava saldırısı düzenlediği, saldırıların Refah ile Han Yunus'un doğu kesimlerinde yoğunlaştığı bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırıda ilk belirlemelere göre 4’ü çocuk 7 kişinin yaralandığını aktarırken, İsrail savaş uçaklarının 30’dan fazla saldırı düzenlediğini bildirdi.

Can kaybı 217’ye yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere toplam can kaybının 217’ye, yaralı sayısının ise bin 500’e yükseldiğini açıklamıştı.

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