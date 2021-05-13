Çocuk katili İsrail çaresizliğini hazmedemiyor! Haberimize erişim engeli

Yeniakit.com.tr

Gücü sadece kadınlara, çocuklara ve savunmasız sivillere yeten katil İsrail'in polisleri, silahlı gruplarla karşılaştıklarında kaçacak delik arıyor. Acımasızca sivillere saldıran korkaklar ordusu, yaptıkları zulmün üzerini örtme çabasından da geri durmayarak kendince mağdur algısı oluşturmaya çalışıyor.

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Siyonistlere, sivillere yaptıkları kahpeliklerin hesabını ise Hamas ve onlara destek veren Filistinli mücahitler soruyor. Dün İsrail'in çocuk katili polislerine yönelik bir operasyon düzenlenmiş, Hamas'ın attığı füze katillerin arabasına isabet etmişti. İçinde siyonist polislerin olduğu aracın patlama anı Yeniakit.com.tr'de yayımlanmıştı. Çocuk ve kadın öldürmenin bedelini çok ağır ödeyen katil İsrail ise yaşadıkları mağlubiyeti saklamak için yeniakit.com.tr'ye yayın engeli koydu.