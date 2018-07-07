Çocuk istismarı ahlâki terördür

YENİ AKİT/ANKARA

Yalçın Topçu son günlerde Türkiye gündemini sarsan çocuk ölümlerini ve hayvanlara yönelik istismarları gazetecilere değerlendirdi.

“Sapkın iblislerin geleceğimiz olan yavrularımıza musallat olmaları, diğer yandan hayvanlara yapılan vicdanları sarsan fiiller ahlaki terördür” diyen Topçu şunları söyledi: “Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır. İnsan aklının vicdanının kabul etmediği, kanımızı donduran, aklımızı başımızdan alan bu suçları işleyenlere verilecek cezalar, mutlaka toplum vicdanını teskin edecek ağırlıkta ve ivedilikte olacaktır. İdam cezası da seçeneklere dahil her türlü caydırıcı tedbir ve çareler hususunda çıkarılacak yasaların TBMM’miz tarafından konsensüs içinde yapılacağına dair inancım tamdır.”