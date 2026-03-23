Enerji Savaşları Kızışıyor: Petrol Fiyatlarında Sert Yükseliş İran'dan Hürmüz Boğazı kararı: Sadece o ülkeler geçebilir 23 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 23 Mart 1960: Said Nursi'nin vefatı (Bediuzzaman) Siyonistler şok olmaya devam ediyor! Art arda sirenler çaldı Japon ordusu, mayın temizliği için bölgeye inebilir Sarı kafa korkusu! NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'tan anlayış istedi Pezeşkiyan’dan Trump’ın "İran’ı haritadan silme" açıklamasına tepki Trump'tan İran'a "Yıkım" tehdidi: "Hak ettikleri cezayı alıyorlar!" Fakirlik edebiyatı bitti, şaibeli servet patladı! Muhittin Böcek'in piyango yalanı deşifre oldu!
Çocuk hastanesinden örnek sağlık hizmeti

Ebubekir Bilgin Giriş Tarihi:
Çocuk hastanesinden örnek sağlık hizmeti

Ramazan Bayramı süresince Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde devreye alınan mesai dışı poliklinik uygulaması, sağlık hizmetlerine erişimde büyük bir kolaylık sağladı. Bayramın üç günü boyunca kesintisiz devam eden bu model, acil servislerdeki yükü hafifleterek hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşıdı.

Uygulama kapsamında, bayram tatili boyunca 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı mesai dışı saatlerde görev yaparak günlük ortalama 300 minik hastaya şifa dağıttı. Acil servisteki yoğunluğu yönetmek ve gerçek acil vakalara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla geliştirilen bu strateji, elektif (acil olmayan) hastaların polikliniklere yönlendirilmesini sağladı. Böylece sağlık hizmetlerinin kalitesi artarken, vatandaşların randevu beklemeden uzman doktora ulaşması mümkün oldu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, projenin başarısını şu sözlerle vurguladı:

''Bayram süresince mesai dışı poliklinik hizmetimizi sürdürerek çocuk hastalarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdık. Bu uygulama ile acil servis yoğunluğunu azalttık ve vatandaşlarımıza daha hızlı, nitelikli hizmet sunduk. Sağlık hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz.''

