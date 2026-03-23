Çocuk hastanesinden örnek sağlık hizmeti

Uygulama kapsamında, bayram tatili boyunca 4 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı mesai dışı saatlerde görev yaparak günlük ortalama 300 minik hastaya şifa dağıttı. Acil servisteki yoğunluğu yönetmek ve gerçek acil vakalara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla geliştirilen bu strateji, elektif (acil olmayan) hastaların polikliniklere yönlendirilmesini sağladı. Böylece sağlık hizmetlerinin kalitesi artarken, vatandaşların randevu beklemeden uzman doktora ulaşması mümkün oldu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, projenin başarısını şu sözlerle vurguladı:

''Bayram süresince mesai dışı poliklinik hizmetimizi sürdürerek çocuk hastalarımızın sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırdık. Bu uygulama ile acil servis yoğunluğunu azalttık ve vatandaşlarımıza daha hızlı, nitelikli hizmet sunduk. Sağlık hizmetlerinde vatandaş odaklı yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz.''