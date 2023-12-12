Çocuk hastalarda gömülü diş çekimlerinde bunlara dikkat!

Dişlerin kemik içinde geliştiği dönemdeki problemler veya bazı hastalıklar, diş sayısında eksiklik ya da fazlalıklara neden olabiliyor. ‘Süpernumere diş’ olarak adlandırılan, normal diş dizisi dışında, fazla bir diş olarak oluşan dişler hem süt diş dizisinde hem daimi diş dizisinde görülebiliyor. Çocuk hastalarla ilk tanışmalarının genellikle diş ağrısı sebebi ile olduğunu aktaran Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir hastaların çoğunun, deneyimledikleri diş ağrısının tedirginliği ile isteksiz, arkadaşlarından duydukları hikayelerle endişeli olduklarını ifade etti. Çoğu hastanın kliniğe eski diş tedavisi randevularının sebep olduğu korku ile geldiğini de ifade eden Dt. Nurgül Demir bu sebeple en uygun tedavi yönteminin uyutma olduğunu sözlerine ekledi.

Çoğunlukla, üst keser dişler bölgesinde oluşuyor

‘Süpernumere diş’ diye tabir edilen dişlerin çoğunlukla, üst keser dişler bölgesinde oluştuğunu kaydeden Çocuk Diş Hekimi Dt. Nurgül Demir “Ağız içinde keser dişlerin komşuluğunda, sürmüş olarak görebileceğimiz bu fazla dişler, gelişimini kemik içinde de sürdürmeye devam edebilir, gömülü olarak kalabilir. Çocuk hastalarda sıklıkla görmeye başladığımız süpernumere dişler için; rutin diş kontrolleri veya diş ağrısı, travma kaynaklı diş kırıkları, diş renklenmeleri gibi şikayetler sebebiyle kliniklerimize başvuran hastalarımızın ilk muayeneleri sırasında aldığımız diş filmleri tanı koydurucudur. Yani çoğu zaman, farklı bir şikayet için başvuran hastalarımızda klinik muayene veya radyolojik değerlendirme ile süpernumere diş varlığını tespit ederiz” dedi.

Tedavide geç kalmamak önemli

“Kemik içinde gelişimini sürdürmeye devam eden fazla dişler; daimi diş dizisinde aralanmalara, konum ve sürme bozukluklarına, diş sürmelerinde gecikmelere neden olabileceği gibi; zaman içerisinde bölgede kist oluşumuna, komşu diş dokularında hasarlara, ağrı ve şişliklere de sebebiyet verebilir” uyarısında bulunan Nurgül Demir “Çocuk diş hekiminin eksiksiz muayenesi ve diş filminin detaylı değerlendirilmesi sonucunda, çekimi planlanan süpernumere dişin; ideal zamanda, doğru bir tedavi planlamasıyla ve mutlaka ‘çocuk hastalarda cerrahi işlem deneyimi olan’ bir ‘ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı’ tarafından alınması gerekir. İşlem sonrasında hastanın, düzenli kontroller ve periyodik olarak alınan filmlerle yapılan diş sürme ve dizilim takipleri çok önemlidir. Gömülü süpernumere dişlerin erken teşhisi ve tedavisi, ileride ortaya çıkabilecek diş aralanmaları, diş sürme gecikmeleri, diş dizilimi bozuklukları, kistik problemler, bölgesel enfeksiyonlar ve yakın komşuluktaki sağlıklı diş dokularının zarar görmemesi açısından çok önemlidir” dedi.

Süpernumere Dişin Çekiminde Genel Anestezi Kararı Neye Göre Verilir?

Süpernumere Dişin Çekiminde Genel Anestezi Kararı Neye Göre Verilir? Sorusunu cevaplayan Nurgül Demir etkenleri şu şekilde sıraladı;

-Diş hekimi fobisi veya kontrol edilemeyen bulantı refleksi varlığında, korku ve kaygı düzeyinin çok yüksek olduğu vakalarda,

-Bazı sistemik hastalıkların sebep olduğu ve hastamızın koltukta yapılan işlemlere uyum göstermesini engelleyen özel durumlarda ve özel gereksinimli hastalarımızda

-Diş hekimi koltuğuna sınırlı süre ve belirli işlemlerde tolerans gösterebilen çocuk hastalarımızda, gömülü diş çekimlerini çoğunlukla uyutarak planlamamız gerekiyor.

-Hastanın yaşı, genel sağlık durumu, yapılacak olan diş tedavileri ve planlanan tedavi süresi göz önünde bulundurularak; Amerikan Pediatrik Diş Hekimleri Derneği’nin yönergelerine göre tedavi yapılmalı.

-Ameliyathane koşullarında uyutularak, genel anestezi altında yapılması planlanan işlem için anestezi uzmanı ile birlikte planlama yapılır.

-Uyutularak tedavi planlaması yapılacak her hastanın tıbbi hikayesi mutlaka ilk sırada sorgulanmalıdır. Eğer takip altında olduğu herhangi bir sağlık problemi varsa anestezi kararı ilgili tıp hekimine danışarak verilmelidir.

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