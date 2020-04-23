Çocuk hastalara Süpermen kıyafetli doktor sürprizi

Ankara’da özel bir hastane, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evde sağlık hizmetlerine giden çocuk doktorları Süpermen kıyafeti giydi. Çocuklarını tedavi için evlerine çağıran aileler ve çocuklar karşılarında Süpermen kıyafetli doktorları görünce hem şaşkınlık hem mutluluk yaşadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100.Yılı nedeniyle Ankara’da özel bir hastane çocuk hastaları için farklı bir konsept geliştirdi. Evde ve hastanede tedavi için çocuk doktorları bugüne özel Süpermen kıyafeti giydi. Tedavi için ambulansla evlere giden doktorlar çocuk hastalarını Süpermen kıyafeti ile muayene etti.

Zeynep Yılmaz, birkaç gündür soğuk algınlığı şikâyeti olan çocuğu 8 yaşındaki Burak için eve doktor çağırdı. Tam donanımlı ambulans ile Oran’daki adrese giden Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu, küçük hastasına sürpriz yaptı. Süpermen kıyafetli doktoru karşılarında gören anne Zeynep Yılmaz ve oğlu Burak hem şaşkınlık hem de sevinç yaşadı. Doç. Dr. Tarık Purtuloğlu, hastası Burak’ı muayene etti. Soğuk algınlığı dışında bir rahatsızlığının olmadığı belirlenen Burak, Süpermen kıyafetli doktorun kendisi için çok güzel bir 23 Nisan hediyesi olduğunu söyledi.

Anne Zeynep Yılmaz ise ‘Oğlum birkaç gündür soğuk algınlığı ve kırgınlık şikayeti vardı. Korona nedeniyle dışarı çıkamadığımız için evde sağlık hizmeti hattını aradık. Doktor talep ettik. Kapıyı açtığımızda karşımızda Süpermen kıyafetli doktor görünce önce büyük şaşkınlık yaşadık. Oğlumun en sevdiği kahramanlardan birinin kıyafeti ile gelen doktor oğluma hem şifa hem 23 Nisan hediyesi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Burak Yılmaz ise doktorun böyle bir sürpriz yapmasına çok mutlu olduğunu belirterek; “Ben böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok şaşırdım. Bayram hediyesi oldu” dedi.