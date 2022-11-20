Çocuk haklarını bu 'mizantrop köpekçi' mi savunacak! "İnsanlarla olan bu savaşta köpeklerin yanındayım"

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Başıboş köpek terörü nedeniyle başka çocuklar, kadınlar ve engelliler olmak üzere birçok vatandaş hayatını kaybederken İstanbul 1 No'lu Barosu, yine şaşırtmayan açıklamalarda bulundu.

İstanbul 1 No'lu Barosu Çocuk ve Kadın Hakları Merkezi Üyesi Kardelen Yarli, sosyal medya hesabından skandal ifadelerde bulundu.

İnsan düşmanlığı yaptı! "Asıl tehlikenin insanlar olduğunu düşünüyorum"

Sokaklarda çeteleşerek terör estiren başıboş köpek saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden çocukları ve kadınları görmezden gelen Kardelen Yarli, bütün canlılara yardım ettiğini iddia ederek "Eskiden köpeklerden çok korkuyordum. Karanlık bir sokakta yürürken tek tedirgin olduğum şey yabancı bir adamın çıkıp bana saldırması ve bir köpeğin saldırmasıydı. Ama doğru bir şekilde eğitim alınca ve bir hayvanla birlikte yaşayınca asıl tehlikenin dünya, toplum ve doğa için insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayvanlar genellikle içgüdüleriyle birlikte hareket ediyorlar ve birinden veya bir yerlerden tehlike sezmiyorlarsa veya çok aç değillerse veya kışkırtılmıyorlarsa, canları yanmıyorlarsa veya saldırgan yetiştirilmiyorlarsa saldırmıyorlar." dedi.

Saldırgan köpekler kısırlaştırılınca ısırmıyor mu?

Başıboş köpeklerin toplatılmasının çözüm olmadığını iddia eden Kardelen Yarli, yaklaşık 12 milyon köpeğin kısırlaştırılması gerektiğini söyleyerek hem matematikten anlamadığını hem de "kısırlaşmış köpeğin ısırmayacağını" zannederek mantıktan ne kadar uzak olduğunu gösterdi.

"İnsanlarla olan bu savaşta sokak hayvanlarının yanayım"

"Hayvanseverlik" maskesi altında "insan düşmanlığı" yaparak mizantrop bir tavır sergileyen Kardelen Yarli, sözlerinin sonunda şu skandal ifadelerde bulundu:

"Sokak hayvanları kesinlikle sahipsiz değil. İnsanlarla aralarında olan bu savaşta insanlardan daha ziyade sokak hayvanlarının yanındayım. Ve burada da mücadele edeceğim."

Daha önce de "Biz de haddimizi aşıyoruz" skandalıyla tepki çekmişlerdi

Öte yandan geçtiğimiz Haziran'da, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul 1 No'lu Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlenmişti.

Baronun düzenlediği sözde 'Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı'nda, başıboş köpek sorunu görmezden gelinirken sokaklarda terör estiren köpeklerin "süper kahraman" ilan edilmediği kalmıştı.

Köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan ve "Köpek saldırıları oluyor, olacak da" diyen Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın, "Daha fazla ısırılma görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir", "Daha fazla ısırılma görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir", "Yasaklanması gereken hayvan mı, insan mı?", "Bütün köpekler ısırabilir", "Önlemi insanda alacağız, hayvanda değil", "Köpeği sevmeyebilirsiniz ama köpeğe ve haklarına saygı duymak mecburiyetindesiniz", "Köpek ile eşit olduğumuzu düşünüyorum", "Bazen biz de haddimizi çok aşıyoruz", "Biz mi köpeği, köpek mi bizi eğitiyor, bazen düşünüyorum" hezeyanlarını savunmuş ve tepki çekmişti.