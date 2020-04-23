Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneğinden "23 Nisan" mesajı

ANKARA (AA) - Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Mazlum Kılıç, "Ülkemizi gelişmişlik seviyesine taşıyacak vizyonu, tarihimizden aldıkları görev bilinciyle çocuklar oluşturacaktır. Bizlere bu vatanı miras bırakanlara olan borcumuzu, değerlerine bağlı bireyler yetiştirerek ödemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir sevinç ve coşkuyla kutladıklarını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu günü tüm çocuklara armağan ettiğine işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Çocukların yüreklerinde taşıdıkları umutlar ülkemiz adına gurur kaynağı olmaktadır. Gün çocukların günüdür. Ülkemizi gelişmişlik seviyesine taşıyacak vizyonu, tarihimizden aldıkları görev bilinciyle çocuklar oluşturacaktır. Bizlere bu vatanı miras bırakanlara olan borcumuzu, değerlerine bağlı bireyler yetiştirerek ödemeliyiz. Hızla değişim gösteren dünyada Türkiye'nin adını bilimde, teknolojide, sanayide ve eğitimde altın harflerle yazdıracak çocuklarımız bu hedefe kararlılıkla yürümektedir."

Kovid-19 salgını sebebiyle bu yıl meydanlarda kutlanamayan bayramın çocukların neşesiyle renklenmesi temennisinde bulunan Kılıç, "Bu şartlar altında dahi bayramımızı birlik ve beraberlik içinde, en güzel şekilde kutlayacağız. Gün boyu evlerimizde bayram havası eserken, saat 21.00'de balkonlardan, camlardan İstiklal Marşımızı gür sesle okuyarak günümüzü taçlandıralım." çağrısı yaptı.

Çocuk Hakları Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Kılıç, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için canlarını hiçe sayan tüm şehitleri de rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.