Çocuk güvenliğinde koordinasyon eksik

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca çocuklar için koruyucu ve önleyici politikaların ele alındığı çalıştayın sonuç raporunda internet kullanımından aile eğitim programlarına uzanan süreçte alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilere yer verildi.

Raporda, çocuklara ilişkin koruyucu ve önleyici politikalarda karşılaşılan en önemli sorunun koordinasyon eksikliği olduğu tespitinde bulunularak, bu konuda yaşanan aksaklıkların giderilmesi gerektiği ifade edildi.

Çocuklara yönelik kurumların verilerini paylaşabileceği ortak bir sistemin kurulmasının önemli olduğu belirtilen raporda, kurumların uyguladığı farklı şekillerdeki psikososyal müdahale programlarının içeriği ve etkinliğinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Çocuklar için koruyucu-önleyici politikaların yanında riskleri önlemek açısından “yönlendirici” politikaların da hayata geçirilmesinin önemli olduğu ifade edilen raporda, “Teknolojinin çocuk bakıcısı olarak kullanıldığı günümüzde, ebeveynler çocuğun tabletlerde, televizyonlarda, telefonlarda nelerle meşgul olduğunu denetlememektedir. Çocuklara yapılan müdahale programları yetişkin eğitimleri ile koordineli olmalıdır” değerlendirmesi yapıldı.