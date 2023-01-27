Çocuk güvenliği uygulamaları içinde bir ilk! Çocuğunuzu adım adım izleyin

Find My Kids, çocukların kullandığı Apple Watch cihazlarına yüklenen yeni uygulaması ile saat çocuğun telefonuna bağlı olmasa bile bağımsız çalışabilen bir çocuk güvenliği ve GPS takip uygulaması sunuyor. Bu, bir Apple Watch cihazının konumunu Apple ekosistemi dışındaki telefonlarla paylaşabilmesi açısından da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Ebeveynler, uygulamayı kullanarak çocuklarının yerini gerçek zamanlı olarak görebildikleri gibi, 30 güne kadar ayrıntılı konum geçmişini de inceleyebiliyorlar. Çocukların herhangi bir acil durumda ebeveynlerini anında haberdar etmek için Apple Watch'larındaki SOS butonuna dokunmaları yeterli oluyor. Bu durumda, sessiz modda olsa bile, anne babaların telefonlarında yüksek sesli bir alarm sinyali çalıyor ve ebeveynler uygulamayı kontrol ederek çocuklarının durumunu görebiliyorlar.

Uygulama, güvenlik özelliklerine ek olarak yerleşik bir oyunlaştırılmış adımsayar da içeriyor. Ebeveynler bu sayede çocuklarının gün içindeki hareket etme ihtiyaçlarını eğlenceli bir şekilde karşılamalarını da sağlayabiliyorlar.