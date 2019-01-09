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Çocuk giyim fuarı Bursa'da açıldı

Yaklaşık 200 firmanın katıldığı ilkbahar-yaz kreasyonlarının tanıtıldığı fuar, 12 Ocak'a kadar sürecek

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
Çocuk giyim fuarı Bursa'da açıldı

BURSA (AA) - Bursa'da, 200 civarında firmanın katılımıyla düzenlenen "Junioshow Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı" açıldı.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliği, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen fuarın açılışında, Türkiye'nin tekstil üretiminin önemli bölümünü Bursa'nın karşıladığını belirterek, üretiminin de yüzde 60'ını ihraç ettiğini söyledi.

Ülkenin ekonomisine katkıda bulunanların her zaman yanında olduklarını dile getiren Özsoy, "Katkı sağlayan kim varsa Allah razı olsun. Bu fuar da Bursa ekonomisine önemli katkı sunacaktır." dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa'da göreve geldikleri ilk dönem sadece kitap ve tarım fuarı yapıldığını, çalışmalarıyla fuarların sayısını artırdıklarını kaydetti.

Fuarlar sayesinde birçok yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Kuş, "Fuarlar vesilesiyle 8 binden fazla yabancı ziyaretçiyi Bursa'da ağırlıyoruz. Bunlar sıradan insanlar da değil, hepsi iş dünyasından. Bizim bir sloganımız var; 'Bursa büyürse Türkiye büyür'. Bursa'yı ve Türkiye'yi tanıtmak için dünyanın her yerine gidiyoruz." diye konuştu.

Firmaların bebek ve çocuk konfeksiyonu için ilkbahar-yaz kreasyonlarını tanıttığı fuar, 12 Ocak'a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:08
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