Çocuk felci (poliomyelit) nedir, belirtileri nelerdir? Polio virüsüne dikkat! Çok hızlı bulaşıyor!

Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan bir hastalıktır. Çocuk felcini en fazla geçirme tehdidi altında olan yaş grubu 5 yaşından küçük çocuklardır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her 200 çocuk felci enfeksiyonundan 1'i kalıcı felce neden olmaktadır. Bununla birlikte, 1988'deki küresel çocuk felcinin yok edilmesi girişimi sayesinde, Amerika, Avrupa, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya gibi bölgeler bu hastalığı eredike etmişlerdir. Ancak çocuk felci Afganistan, Pakistan ve Nijerya gibi bazı ülkelerde hala gözlenmektedir. Çocuk felcinin ortadan kaldırılması sağlık ve ekonomi açısından bütün dünyaya global olarak fayda sağlayacaktır.

Halk arasında çocuk felci olarak bilinen poliomyelit oldukça bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. Peki çocuk felci nedir ve belirtileri nelerdir? Çocuk felcinin tedavisi var mıdır? Merak edilen bütün bu soruların cevaplarını sizler için uzman bilgilerinden derledik. Çocuk felciyle ilgili tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Poliomyelit ismiyle de bilinen çocuk felci oldukça bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalıktır. 1957’den beri yapılan aşılanma kampanyalarıyla dünya çapında görülme sıklığı %99 oranında azalsa da halen Afrika ve Asya’daki bazı ülkelerde gözlenmektedir.

Çocuk felci nedir?

Çocuk felci (poliomyelit) poliovirüs denen bir virüsün sinir sistemine saldırması sonucu oluşan bir hastalıktır. Çocuk felcini en fazla geçirme tehdidi altında olan yaş grubu 5 yaşından küçük çocuklardır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her 200 çocuk felci enfeksiyonundan 1'i kalıcı felce neden olmaktadır. Bununla birlikte, 1988'deki küresel çocuk felcinin yok edilmesi girişimi sayesinde, Amerika, Avrupa, Batı Pasifik ve Güneydoğu Asya gibi bölgeler bu hastalığı eredike etmişlerdir.

Ancak çocuk felci Afganistan, Pakistan ve Nijerya gibi bazı ülkelerde hala gözlenmektedir. Çocuk felcinin ortadan kaldırılması sağlık ve ekonomi açısından bütün dünyaya global olarak fayda sağlayacaktır.

Poliomyelit nedir FTR?

Polio isimli virüsün neden olduğu Poliomyelit yani çocuk felci kaslarda flask paralizi, ateş ve kas ağrıları gibi semptomlar veren bir enfeksiyöz hastalıktır. Enfeksiyonun erken döneminde kaslarda gevşek felç gelişir, bazı kaslar normale dönerken, bir bölümünde ise istemli hareket kaybı devam eder.

Poliomyelit ne demek tıp?

Genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. Çocuk felci hastalığına bir virüs neden olmaktadır.

Polio aşısı nasıl uygulanır?

Oral polio aşısı (OPA)

Çocuk felcine karşı bağışıklamada kullanılmaktadır. Tip 1, 2 ve 3 atenüe poliomyelit virüsleri (Sabin suşu) içermektedir. 6. ayını ve 18. ayını tamamlayan bebeklere ikişer damla ağızdan verilerek yapılmaktadır.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Poliovirus bulaşan kişilerin % 95 ila 99'unda herhangi bir semptom gözlenmediği (asemptomatik) tahmin edilmektedir. Semptom gösterilmese bile, poliovirüs ile enfekte olan insanlar hala virüsü yayabilir ve fark etmeden başkalarına bulaştırabilir. Çocuk felci, felce neden olmayan) semptomlara sahip olabildiği gibi, sinir sistemine ulaştığı durumlarda felç edici semptomlara da neden olabilir. Çocuk felci belirtileri ve semptomları 1 ila 10 gün arasında sürebilir. Gribe benzeyen semptomlarıyla aşağıdaki belirtiler gözlenir.

Ateş

Boğaz ağrısı

Baş ağrısı

Kusma

Yorgunluk

Menenjit

ÇOCUK FELCİ NASIL BULAŞIR?

Virüs vücuda ağız yolu ile girer. Boğazda ve sindirim sisteminde çoğalarak vücuda yayılır. Boğazda yerleşir ve dışkıda bulunur. Dışkı ile virüsün vücuttan atılımı haftalarca sürer (10 hafta). Hijyenik koşullara, yani temizlik kurallarına iyi uyulmadığında bulaşma olur ve sonrasında salgınlar yaşanır. Nadiren süt, gıda maddeleri ve diğer dışkı ile teması olan maddeler bulamada aracı olarak rol oynayabilir. Sularında virüs bulaşmış dışkı ile kirlenmesi hastalığın yayılmasına neden olabilir.

ÇOCUK FELCİNDEN KORUNMANIN YOLLARI NELERDİR?

Hastalıktan korunmanın tek yolu aşılamadır. Çocuk felcinin iki farklı aşısı mevcuttur. Biri ağızdan iki damla şeklinde yapılan Oral Polio Aşısı (OPA=Canlı Aşı), diğeri koldan kas içerisine yapılan İnaktif Polio Aşısı (İPA=Ölü Aşı)’dır. Ağızdan iki damla halinde yapılan aşı virüsün sindirim sisteminde bağırsaklardan kana karışarak hastalık yapmasını önler, koldan yapılan aşı ise kanda virüse karşı koruyucu maddelerin oluşmasını sağlayarak, iki yönlü ve çok güçlü bir korunma sağlar. Bu çift yönlü koruma uygulaması aynı zamanda, kişilerin birbirlerine virüsü bulaştırmasını da engelleyerek tamamen etkisiz hale gelmesini yok olmasını sağlamaktadır.

Polio virüsü nasıl yayılmaktadır?

Virüs esas olarak fekal-oral yol olmak üzere kişiden kişiye yayılmakta, fakat daha az sıklıkla kontamine su veya gıda ile ve kalabalık ortamlarda havaya atılan mikroplu damlacıkların solunmasıyla da bulaşmaktadır. Hasta kişiyle aynı evde kalan çocuklara yayılma oranı %100, erişkinlere bulaşma oranı %90'ın üzerindedir.