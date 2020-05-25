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Aktüel

Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

Elazığ’da Çocuk evlerinde kalan çocuklar için yapılan etkinlilerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 19:05:31 -
Çocuk evlerinde Bayram coşkusu

Elazığ’da Çocuk evlerinde kalan çocuklar için yapılan etkinlilerle bayram sevincini doyasıya yaşadı.


Elazığ Belediye Konservatuvarı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk evlerinde etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konservatuvarı Türk Halk Müziği Koro Şefi Aygün Çam, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Gültekin Demirbaş ve Tiyatro Bölümü Bölüm Başkanı Mehmet Reşat Bulut, Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla buluştu.


Karagöz-Hacivat Gölge Oyunu ve geleneksel Ramazan bayramı etkinlikleriyle keyifli zaman geçiren çocuklar, müzik dinletisi ve ses yarışmasıyla bayram coşkusunu ve neşesini doyasıya yaşama fırsatı buldu.

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