Çocuk dostu sitelere ilgi artıyor

Son yıllarda çocukların e-ticaret sitelerine olan ilgisi hızla artıyor. Çocuklar ailelerine aldırmak istedikleri eşyaları e-ticaret sitelerinde aratıyor, fiyat karşılaştırması yapıyor. Okulların tatil olmasıyla beraber çocukların internette ürün aratma istatistiklerinde ani bir yükseliş olduğuna işaret eden Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “İstedikleri karne hediyelerini internette aratıyorlar. Fiyat kıyaslaması yaparak ailelerini hangi siteden alabilecekleri konusunda yönlendiriyorlar. Yaz tatili boyunca çocuklarda internet kullanımının doğal olarak artması e-ticaret sitelerine de yansıyor” dedi. Sadece yetişkinlerin değil, günümüz çocuklarının da e-ticaret siteleri için potansiyel müşteri olduğunu ifade eden Çiğdemli, çocuk dostu site anlayışının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.