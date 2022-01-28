Çocuk doktorları Anadolu propolisini öneriyor! Propolis nedir, faydaları nelerdir?

Uzmanlar, propolis kullanımının çocuklarda bağışıklık sisteminin desteklenmesi ve yeterli beslenmenin önemine dikkati çekerek, propolisin güvenli kaynaklardan alınmasının önemini vurguluyor.

Güvenilir Ürün Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, uzmanlar çocuklarda bağışıklık sisteminin desteklenmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması açısından sağlıklı ve yeterli beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek her gün 20 damla sıvı propolis öneriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Elif Pınar Çakır, çocuklarda bağışıklık sisteminin desteklenmesi, büyüme ve gelişmenin sağlanması açısından sağlıklı ve yeterli beslenme çok önemli olduğunu belirtti.

Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıklarının bireyin bağışıklık sisteminin temellerini oluşturduğunun altını çizen Çakır, büyüyen çocuklarda her besin grubundan yeterli alımın yanı sıra doğal fonksiyonel besinlerle beslenmelerinin desteklenmesinin de gerektiğini bildirdi.

Çakır, şunları kaydetti:

"Doğal bir arı ürünü olan propolis, çocukların beslenmesine dahil edilerek bağışıklıklarının güçlü temelleri oluşturulabilir. Yüksek antioksidan kapasiteye sahip olan bu doğal gıda bağışıklık sistemini destekler, büyüme ve gelişmede yardımcı rol oynar, sindirim sisteminin fonksiyonlarına katkıda bulunur. Ebeveynler yapay ve katkı maddeli besinler yerine doğal arı ürünlerini tercih ederek hem çocuklarının sağlıklarını destekleyebilir hem de bu besinlerin profilaktik özelliklerinden yararlanabilirler. Benim önerim Anadolu propolisini tercih etmeniz olacaktır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, Anadolu propolisinin zengin fenolik ve flavanoid profili ile birçok vücut fonksiyonunda iyileşme sağladığı gösterilmiştir. Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile üretim yapan yerli markaların propolis özütlerinden her gün 20 damla ile çocuklarınızın beslenmesine katkıda bulunabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

- Anadolu propolisinin güvenilir kaynaklardan alınmasının önemli

Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr.Aslı Elif Tanuğur Samancı da yüksek antioksidan kapasite ve zengin besin içeriğine sahip olan propolisin, hem bağışıklık sisteminin desteklenmesi hem de beslenmeye katkısının uzmanlar tarafından da vurgulandığını belirtti.

Anadolu propolisinin diğer propolislere göre daha yüksek kalitede bir ürün olduğunu aktaran Samancı, "İçeriğinde en az 15 farklı türde polifenolik bileşen bulunuyor. Bu bileşenler; kafeik asit fenetil ester (CAFE), kafeik asit, quercetin, galangin, klorojenik asit, rutin, hidroksitirosol, kumarik asit, apigenin, chrysin, hesperetin, ramnetin, luteolin, resveratrol ve pinosembrindir." ifadelerini kullandı.

Samancı, Anadolu propolisinin birçok sağlık faydası bulunduğunu, bilimsel çalışmaların da Anadolu propolisinin kalitesini ve farkını doğruladığını bildirdi.

Anadolu propolisi satın alırken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir noktanın bulunduğunun altını çizen Samancı, "Propolis alırken mutlaka patentli özütleme teknolojisi ile glikol ve etanol gibi bir işlem yardımcıları ile özütlenen damla formlar tercih edilmelidir. Tüketici propolis alırken, Sözleşmeli Arıcılık Modeli’yle üretilmiş ve doğru bir şekilde uzman gıda mühendisleri kontrolünde özütlenmiş yerli Anadolu propolisi olmasına dikkat etmeli. Özellikle GMP, BRC, IFS gibi uluslararası gıda güvenliği ve kalite sertifikaları olan ürünleri tercih etmeye özen göstermeli. Uzmanlar günlük gıda desteği olarak en az yüzde 10-15 oranında saf Anadolu propolisi içeren özütün 20 damla tüketimini önermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çocuk sağlığında propolisin önemi bilimsel çalışmaların konusu oldu"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Bekir Çakmak ise çocuklarda bağışıklık sistemini desteklemek adına faydalanılabilecek doğal besinlerin başında propolis, ham bal, polen gibi besinlerin geldiğini belirtti.

Bu besinlerin çocuklarda hem yeterli vitamin-mineral alımlarını hem de antioksidan açısından zengin beslenmelerini sağladığını aktaran Çakmak, aynı zamanda bağışıklıklarının düştüğü mevsim geçişleri, okul başlangıcı gibi zamanlarda bu doğal arı ürünlerini tüketerek iyileşmelerini hızlandırabileceklerini ifade etti.

Çakmak, yapılan bilimsel çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Yapılan bilimsel çaşılmalarda çocuk hastalarda arı ürünlerinin kullanımının hastalık sürecinde olumlu etkiler sağladığı görülüyor. 2004 yılında Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 1-5 yaş arası 430 pediatrik hastada 12 hafta boyunca propolis içeren şurup (50 mg/ml) uygulamasının sonuçları değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda propolis içeren şurup kullanımının (1-3 yaş 10 ml/gün ve 3-5 yaş 15 ml/gün), çocuk hastalarda viral infeksiyona bağlı atak sayısını azalttığı, hastalık süresinin kısalttığı, antibiyotik kullanımını azalttığı ve semptomatik iyileşmeye katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmacılar, propolisin çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılabilecek doğal ve etkili bir destek olduğunu bildirmişlerdir."

Propolis damla faydaları nelerdir?