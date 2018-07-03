Çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız...

Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı büyümesi için büyük çaba harcarlar. Bu sırada çocuğun zeka gelişimi de atlanmamalıdır.

Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız sağlıklı beslenmesini sağlamalı, abur cuburdan onu uzak tutmalısınız. Satranç, zeka kartları, puzzle gibi oyunlara yönlendirmeli, okul öncesi sabahları mutlaka kahvaltı yaptırmalısınız ve çocuğunuzu kitap okumaya teşvik etmelisiniz.