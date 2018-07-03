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Çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız...

Ebeveynler çocuklarının zeki olması için onları zekalarını artıracak faaliyetlere yönlendirmelidir.

03 Temmuz 2018 Salı 16:14
Çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız...

Anne ve babalar çocuklarının sağlıklı büyümesi için büyük çaba harcarlar. Bu sırada çocuğun zeka gelişimi de atlanmamalıdır.

Çocuğunuzun daha zeki olmasını istiyorsanız sağlıklı beslenmesini sağlamalı, abur cuburdan onu uzak tutmalısınız. Satranç, zeka kartları, puzzle gibi oyunlara yönlendirmeli, okul öncesi sabahları mutlaka kahvaltı yaptırmalısınız ve çocuğunuzu kitap okumaya teşvik etmelisiniz.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 16:14
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