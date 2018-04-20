Çocuğunuzun gelişimi için doğru anaokulunu tercih edin

ANAOKULUNUN EĞİTİM ANLAYIŞI NEDİR?

Anaokulları, benimsedikleri eğitim anlayışları ile çeşitlilik gösteriyor. Bazıları tamamen okul öncesi eğitim oyunlarına; bazıları ise dil, matematik ve motor gelişimi konularına odaklanmış durumda. Bazısı erken yaşta İngilizce öğretme özelliği ile ön plana çıkarken bazıları bütüncül bir yaklaşımı benimseyen programlara ve aktivitelere sahip. Örneğin son zamanlarda popüler olan ekol; Montessori eğitimi.

Öncelikle çocuğunu anaokuluna göndermeye karar veren ebeveyn kendi beklentileri bilmeli. 3-6 yaş çocuk gelişimi için hayati öneme sahip olduğu unutulmamalı. Bu yüzden seçilen anaokulunun benimsediği eğitim sistemi tek tip olmamalı.

ÖĞRETMEN İYİ Mİ?

Kreş seçerken dikkat edilmesi gerekenler arasında öğretmenin kişiliği, çocuklara yaklaşımı ve uzmanlık derecesi elbette çok önemli. Anaokuluna karar verirken öğretmen için kendinize sormanız gereken soruları sıralayalım...

Anaokulu öğretmenliğini sadece iş olarak mı görüyor yoksa gerçekten çocukları seviyor, onlarla can-ı gönülden ilgileniyor mu?

Bir sorun olduğunda sinirlenip kaygılanacak biri mi? Çocuğuna güven verebilecek yapıda mı?

Çocuk gelişimi konusuna ne kadar hakim? Hangi okuldan mezun? bu alanda yaptığı çalışmaları var mı? Ay ay çocuk gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip mi? Mesela senin çocuğun 36 aylık ama sınıfta 4 yaşında çocuklar da var. O zaman ne olacak?

Tüm dünyada uygulanan anaokulu eğitim metotlarından ve çocuk gelişimine dair yapılan çalışmalardan haberdar mı? Vizyonu geniş mi?

Herhangi bir sorunu çözerken çocuklara ve ailelere yaklaşımı nasıl? Bunun için kendisinden, anaokulu yönetiminden bilgi istemek ebeveynin en doğal hakkı...

Öğretmenin deneyimli olması da önemli bir özelliktir. Eğitim kadrosunun ve anaokulunun deneyimi de güvenilir olmalı.

EĞİTİM PROGRAMI YETERİNCE KAPSAMLI MI?

Anaokulu etkinlikleri, oyunları, dersleri bireysel farklılıklar göz önüne alınarak oluşturulmalı. Her çocuğun öğrenme süreci, yetenekleri birbirinden farklı. Bazı çocuklar duyarak, bazıları ise görerek ya da dokunarak öğreniyor olabilir.

Okul öncesi eğitimin temel amacı, bilgiyi öğrenmelerinde çocuklara gerekli becerileri kazandırmak olmalı. Bu yüzden anaokulu etkinliklerinin ve oyunlarının sıkıcı, yoğun, zorlayıcı olmaması gerek. Çocuğunun yaşayarak ve eğlenerek renkleri, sayıları, soyut düşünmeyi öğrenmesi lazım. Branş derslerinin kapsamını ve dağılımını değerlendirirken bunları göz önünde bulundurmalısın.

Anaokulunun eğitim programı; ölçme, değerlendirme ve geliştirme sistemine sahip mi? Bir kere öğrettik bitti, diye bir şey yok. Çocuğun hangi alanlarda ne kadar başarılı olduğuna, hangi konularda geliştirilmesi gerektiğine dair bir değerlendirme sisteminin olmalı. Bu da yine bireysel ölçüleme ile mümkün. Yapılan değerlendirme sonrasında eğitim programı, çocuğunuza göre yeniden şekillendirilmeli ve geliştirilmeli.

Spor ve sanatsal aktiviteler için yeteri kadar materyal ve aktivite saatleri var mı? Anaokulunda sadece bir tane resim köşesi mi var, farklı sanat dallarına dair dersler ve saatler de bulunuyor mu?

Eğitim programı sadece zihinsel ya da motor becerilerin geliştirilmesine odaklanmamalı. Çocuk gelişimi; zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel olmak üzere 4 alandan oluşur. Her biri için kaliteli bir program düzenlenip düzenlenmediğine bakılmalı.

FİZİKİ ŞARTLAR UYGUN MU?

Anaokulunun fiziksel özellikleri de kreş seçiminde önemli bir faktör olmalı.

Kreşin bulunduğu ortam nasıl? Çevresi güvenli mi? Ulaşımı kolay mı?

Bahçesi var mı?

Anaokulu binası müstakil mi?

Sınıflar yeterince güneş ışığı alıyor mu?

Bir kreşte olması gereken malzemelerin hepsi bulunuyor mu?

Uyku odaları, tuvaletler, mutfak ve oyun alanları temiz mi?

Kazalara ve tehlikelere karşı güvenlik önemli alınmış mı?

YEMEKLERİ NASIL?

Çocuğunun sağlıklı beslenmesi tabii ki hayati bir önem taşıyor. Anaokulunun yemek listesi besleyici ve dengeleyici bir programla mı oluşturulmuş, dikkat et. Yemekler kaliteli mi, iyi pişiyor mu, bunlar da önemli tabii.

DİĞER ÇOCUKLAR NASIL VAKİT GEÇİRİYOR?

Anaokulu araştırması yaparken elbette birçoğunu gezmeli, kreşlerin yönetim kadrosu ile konuşmalı ince eleyip sık dokumalı.

Aday okulun çocuklarının kendilerini ifade edip, birbirleri ile konuşup anlaşmalarına izin veriyorlar mı yoksa tek dertleri çocukları susturmak ve konuyu kapatmak mı?

Çocuklar öğretmenle iletişim kurmak için adeta yarışıyor mu? Başlarında her zaman onlarla ilgilenecek yeterli sayıda öğretmen var mı?

Tüm bu soruların cevaplarını arayarak çocuğunuz için doğru anaokulunu tercih etmeniz mümkün.