Çocuğunuzun bahar alerjisine yakalanmaması için 10 ipucu...

Canbebe’nin ‘Anneler ile Geleceğe’ projesi kapsamında Mersin Yenişehir Belediyesi’nde anne ve anne adaylarıyla buluşan Yenidoğan Hemşiresi Esra Ertuğrul, bahar alerjisi yaşayan bebekler için bu dönemde alınması gereken önemler hakkında anneleri uyardı. Ertuğrul, anneler için, annelerin bahardan korkmayıp çocuklarıyla doyasıya yaşamaları için 10 önemli ipucu verdi:

Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, bahar alerjisinin sebepleri ve belirtilerini anlattı: “Bahar gelince özellikle alerjisi olanlar için hayat gittikçe zorlaşmaya başlıyor. Söz konusu çocuklarımız olunca konu daha da hassaslaşıyor. Günümüzde her 5 çocuktan birinde görülen bahar alerjisine havada yayılan ağaç, çiçek ve çimenlerin oluşturdukları polenler neden oluyor. Polenler alerjik kişilerde ani gelişen tekrarlayıcı hapşırıklar, burun akıntısı veya burun tıkanması, burun ve damakta kaşıntı, gözlerde yanma ve kaşıntı, geniz akıntısı gibi belirtiler gösteriyor. Ancak bazı kişilerde cilt döküntüleri, kaşıntı yaparken bazı kişilerde de astıma neden olabiliyor” diye konuştu.

"EV HAVALANDIRILMALI, ÇİÇEKSİZ BİTKİLER EVDE BULUNDURULMAMALI"

"Evinizi havalandırdığınız saatlere dikkat edin. Evinizi sabah erken saatlerde (polen saatinde) havalandırmayın, mümkün olduğunca sabah erken saatlerde dışarı çıkmayın. Piknik yapmayı seviyorsa çocuğunuz, kısa süreli dışarıda olun. Yanınızda gözlük bulundurun. Bahar alerjisi görülen çocukların evden dışarı çıkarken gözlük takmaları önemlidir. Bu sebepten dolayı çocuğun sevebileceği bir güneş gözlüğü almak faydalı olacaktır. Gözlüğünü düzenli olarak yıkamayı unutmayın çünkü gözlük camınıza yapışan her polen taneciği yakınmaların artmasına neden olabilir.Burnundan nefes aldığına emin olun.Burundan nefes alıp vermek çok önlemdir çünkü burun polen filtresi görevi görüp akciğerlere gitmesini engelleyebilir. Burnunun sürekli açık olmasına dikkat edin.Hava temizleme cihazı önemli.Kapalı ortamlardaki havanın da mümkün olduğunca polenlerden arındırılması gerektiğini düşünerek evde ve arabada klima veya hava temizleme cihazı kullanın. Bu cihazların filtrelerini sık sık temizleyin. Bol su kullanın. Havalar güzel olması nedeniyle sokaklarda çok fazla kalınacağı için sık sık yüzün yıkanması, ağız ve burnun bol su ile gargara edilmesine dikkat edin.Kıyafetlerini sık sık değiştirin. Çocuğunuz sokaktan eve geldiği zaman polen yapmasından dolayı giysilerini hemen değiştirin. Ancak değiştirme işlemini çocuğun odasında yapmayın. Düzenli duş aldırın. Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akşam saçlar yıkanıp duş alınmalı. Böylece çocuğunuzun üzerindeki polen tozlarından arınmasına yardımcı olursunuz. Halı seçimi çok önemli. Çocuğunuzun odasındaki büyük ve kabarık halılardan kurtulun. Evdeki çiçeklere dikkat edin çiçeksiz bitkileri evde bulundurmamalıyız. Önleminizi erkenden alabilirsiniz." uyarısında bulundu.