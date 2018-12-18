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Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın

Melatonin hormonu beynimiz kontrolünde salgılanıyor ve gece uyurken vücudumuzu tamir ediyor. Ama bu hormonun salgılanma komutu için illâ uyurken karanlık bir ortam gerekiyor.

18 Aralık 2018 Salı 20:43
Çocuğunuzu karanlıkta uyumaya alıştırın

Ortamda ışık olması, melatonin salgısını önlüyor veya azaltıyor. Melatonin hormonu vücudu yenilemesinin, kişiyi çeşitli hastalıklara karşı korumasının yanı sıra kansere de kalkan görevi yapıyor. Onun için hekimler, “Çocuklarınızı karanlıkta uyumaya alıştırın ve kendiniz de karanlıkta uyuyun” tavsiyesinde bulunuyor.

Gece lambası da olsa ışıktan kaçınmalısınız. İşin can alıcı noktalarından birisi hormonun çocuklar üzerindeki etkisinin çok fazla olduğu. Avrupa’da lösemili çocuk hastaların gün geçtikçe artması üzerine, yapılan araştırmalarda, uzmanlar çocukların kesinlikle karanlıkta yatırılmaları gerektiğini belirtiyorlar.

Görme özürlü insanların kansere daha az yakalanmasının sebebi melatonin hormonunun salgılanmakta hiçbir engelle karşılaşmamasına bağlanıyor. Mesela görme engelli bir kadında meme kanseri çok nadir görülüyor.

Işık, melatonin düşmanı! Işık kısa süreli bile olsa şiddetli ise, melatonin salınımını engelliyor.

Bunun için önce kendimiz karanlıkta yatmalı, yatamıyorsak maskeyle uyumalıyız ki, göz kapaklarımızın altından ışık sızmasın. Her şeyden önemlisi, çocukların ileride muhtemel bir lösemi hastalığına yakalanmaması ve benzer kanser hastalıklarına karşı dirençli bir vücut yapısı olması, dengeli ve başarılı bir birey olması için illa ki “karanlıkta yatırın” ve ışığı muhakkak kapatın.

Uzmanlara göre saat 23.00-05.00 arasında daha çok salgılanan bir hormon melatonin. Uzmanların belirttiği bu saatlere lütfen dikkat!. Gece saat 23 ile sabah 05 arası, yani bizim ortalama olarak uykuda olduğumuz zaman dilimi ve günün ışık anlamında karanlık olan bir dönemi.

Bu zaman diliminde, vücudumuzun her milimetresi uykuda iken, beynimiz uyumuyor ve çalışıyor. Gördüğümüz rüyalar da beynimizin marifeti ama asıl önemli olan bu melatonin denen salgıyı salgılaması.

Boşuna değil elbette. Kusursuz bir yapı olan vücudumuzun yaşlanan ya da ölen hücreleri yenileniyor. Karanlık ortamda yapılan uzun ve düzenli bir uykuda, daha fazla üretilen melatonin hormonu da hücrelerin kansere karşı bağışıklığını artırıyor.

Eğer beyniniz, vücudunuz için gerekli olan melatonin hormonunu yeterince salgılamıyorsa, hücreleriniz yenilenemiyor demektir. Bu da eşittir, vücut direnciniz azalıyor demek..

Ayrıca, bu hormon yaşlanmayı geciktirici etkisinden dolayı da üzerinde önemle durulan bir hormon..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:43
  1. melatonin
  2. melatonin ne zaman salgılanır
  3. karanlıkta uyumak

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