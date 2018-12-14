THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çocuğunuzu el ayak hastalığından nasıl korursunuz?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin el ayak ağız hastalığına karşı önemli uyarılarda bulundu.

14 Aralık 2018 Cuma 20:20
Çocuğunuzu el ayak hastalığından nasıl korursunuz?

Özellikle düşmeyen yüksek ateş ve yol açtığı içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklarıyla anne babaları paniğe sevk eden el-ayak-ağız hastalığı son günlerde giderek artıyor. Bu bulaşıcı hastalıkta genellikle okul, kreş ve kalabalık oyun alanları önemli risk unsurları.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Çocuk polikliniklerine gelen hastaların çoğunluğunu bu günlerde el-ayak-ağız hastaları oluşturuyor. Halen korunmaya ve tedavisine yönelik aşısı bulunmayan el-ayak-ağız hastalığına virüsler neden oluyor. Hastalık 7-10 gün içerisinde kendiliğinden iyileşse de, hastalık şüphesi durumunda mutlaka çocuk hekimine başvurulmalı. Gereken hastalarda ateş düşürücü, ağrı kesici, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımını öneriyoruz.

Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda da gerekli sıvı ve beslenme desteğinin sağlanması büyük önem taşıyor“ diyor. Dr. Rahmi Tuna Tekin, hastalıktan basit önlemlerle korunmanın mümkün olduğunu belirterek o önlemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

ELLERİ YIKAMAK

Hastalığın bulaşmasını önlemek için su ve sabunla sık sık el yıkama alışkanlığını çocuğunuza kazandırın. Sık temas edilen yüzeyleri, oyuncakları, objeleri uygun şekilde dezenfekte edin.

HİJYENE DİKKAT ETMEK

Virüs enfekte kişilerin tükürük ve burun akıntısı içinde, vücudundaki kabarcıkların içindeki sıvıda ve gaytada bulunup kolayca bulaşabiliyor. Bu nedenle hijyene dikkat edin. Hastanın çatal, kaşık, tabak ve havlusunu kullanmayın. 

YAKIN TEMASTAN KAÇINMAK

Bulaşıcılığı çok yüksek olan bu hastalık, solunum yoluyla da yayılım gösterebiliyor. Bu nedenle çocuğunuza hasta ile yakın temastan ve sarılmaktan kaçınmasını anlabileceği bir üslupla öğretin. Çocuğunuz hasta olmuşsa bir hafta evde istirahat ettirin ve kalabalık artamlardan uzak tutun. 

ORTAK KULLANIM ALANLARINDA DİKKATLİ OLMAK

Özellikle bebek bezi değiştirme alanları gibi ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonuna dikkat edin. Bebeğinizin bezini değiştirdikten sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. 

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Rahmi Tuna Tekin “Her mikrobik hastalıkta olduğu gibi bir mikrobun vücudumuzda hastalık yapması için bağışıklık sistemimizi geçmesi gerekmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamızın en temel ögesi dengeli ve sağlıklı beslenmekten geçmektedir“ diyor. 

BU BELİRTİLERE DİKKAT!
•    Ateş
•    Halsizlik
•    İştahsızlık
•    Ağız içerisinde veya ağız çevresinde, avuç içi ve ayak tabanında görülen, içerisinde sıvı bulunan, rengi çoğunlukla kırmızı olan döküntüler
•    Ağızda ağrı
•    Ellerde ve ayaklarda batma ve kaşıntı
 

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bacaklarınızda ağrı varsa…
    1. Bacaklarınızda ağrı varsa…
    2. Geçmeyen kaşıntılar cilt..
    3. Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat..
    4. AK Parti milletvekili Kenan..
    5. Karşınızdakinin yalan söylediğini..
    6. Juncker'den Orban'a "yalan haber"..
    7. Çocuğunuzu el ayak hastalığından nasıl..
    8. KİK Yemen müzakerelerinin..
    9. Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?
    10. Polisten polise sosyal medya operasyonu
    11. Akıncı Üssü davası
    12. Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı..
    13. Macron'dan "sükunet" ve "düzen" çağrısı
    14. "ABD Senatosundaki oylama, Trump'ın..
    15. Hamas bölünmeye karşı olduğunu yineledi
    16. Akılalmaz olay! Rögara at düştü!
    17. Börü sinema filmi ana fragmanı..
    18. Sarı yelekliler rüzgarı İsrail'İ vurdu
    19. Emenike yeni hamlesiyle şaşırttı!
    20. Trump'ın eski avukatı Cohen'den flaş..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'