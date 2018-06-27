Çocuğunuzdaki kulak kaşıntısının sebebi iltihap olabilir!

Sebebi olmayan bir şekilde kulak kaşıntısı orta kulak iltihabı belirtisidir. Orta kulak iltihabında şiddetli ağrılar, ateş, işitmede azalma görülebilir.

Orta kulak iltihabından korunmak için çocuklar yeterli bir şekilde dinlenmeli, doğru beslenmeli, sigara dumanına maruz bırakılmamalı, soğuktan ve hava kirliliğinden korunmalıdır. Burunda akıntı ve iltihap varken çok kuvvetli sümkürmek, iltihabın orta kulağa yayılmasına yola açacağından çocukların bu davranışları önlenmelidir.

Çocuğunuz sık kulak iltihabı geçiriyorsa geniz eti yönünden röntgen veya endoskopik olarak kamerayla geniz etleri değerlendirilmelidir.