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Çocuğunuzdaki kulak kaşıntısının sebebi iltihap olabilir!

Sebepsiz bir şekilde kulak kaşıntısı yaşayan çocuğunuz orta kulak iltihabı olmuş olabilir. İşte detaylar...

27 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
Çocuğunuzdaki kulak kaşıntısının sebebi iltihap olabilir!

Sebebi olmayan bir şekilde kulak kaşıntısı orta kulak iltihabı belirtisidir. Orta kulak iltihabında şiddetli ağrılar, ateş, işitmede azalma görülebilir.

Orta kulak iltihabından korunmak için çocuklar yeterli bir şekilde dinlenmeli, doğru beslenmeli, sigara dumanına maruz bırakılmamalı, soğuktan ve hava kirliliğinden korunmalıdır. Burunda akıntı ve iltihap varken çok kuvvetli sümkürmek, iltihabın orta kulağa yayılmasına yola açacağından çocukların bu davranışları önlenmelidir.

Çocuğunuz sık kulak iltihabı geçiriyorsa geniz eti yönünden röntgen veya endoskopik olarak kamerayla geniz etleri değerlendirilmelidir.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 12:32
  1. orta kulak iltihabı
  2. orta kulak iltihabı belirtileri

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