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Çocuğunuz kusuyorsa...

Kusma ve ishal her yaşta çocukta sık görülen yakınmalardır.

29 Kasım 2018 Perşembe 15:25
Çocuğunuz kusuyorsa...

Kusma ve ishal aynı anda başlayabilir veya kusmanın ardından ishal gelebilir. Kusma ve ishalin pek çok sebebi olabilir. En çok alınan bir virüs veya yenilen gıda sebep olur. İshal de öyle..

Kusan çocuğun susuz kalacağından korkup ona hızla bir şeyler içirmeye çalışmak doğru değildir.

Evet, sıvı alması gerekmektedir, ama bunun yavaş yavaş, yudum yudum olması lazım.

Yemek için teklifte bulunmamak en iyisidir. Başka ciddi bir sebep yoksa, çoğu kusma yaklaşık 12 saatte geçecek, çocuk rahatlayacaktır.

Yudum yudum vereceğiniz sıvı, su veya doktorunuzun önereceği tuz-şeker karışımı olabilir. Kusma azalınca sıvı verme hızını arttırabilirsiniz. Ancak, çocuğun susuz kaldığından endişe ediyorsanız, kaybını yerine koyamadığınızı düşünüyorsanız, hemen doktorunuza ulaşmalısınız.

Sindirim sistemine aldığımız virüsler, önce kusma ardından ishale yol açarlar. İshalde de çocuğun sıvı kaybını karşılamak çok önemlidir. Eğer, ishalle kaybettiği sıvıyı verdiğiniz içeceklerle telafi edebiliyorsanız, ne kadar sık gaita yapsa da sorun olmayacaktır.

Eğer, yemek istiyorsa, barsak hareketlerini hızlandırmayacak muz, şeftali, elma, patates, ekmek, pirinç, yoğurt (özellikle probiyotik yoğurt) gibi gıdalar verebilirsiniz.

Eğer hasta anne sütü alan bir bebekse, emmeyi sürdürmekte fayda vardır, böylece ishali daha kolay atlatacaktır.

Kusma ve ishal durdurucu ilaçları, doktorunuz genellikle önermeyecektir. Çünkü; kusma ve ishal vücudun kendini rahatsız eden maddeyi uzaklaştırması için faydalı mekanizmalar olarak kabul edilmektedir.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 15:25
  1. çocuklarda kusma
  2. çocuklarda ishal

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