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Dünya Çocuğunu öldürüp komodin yaptı! Betona gömüp salonunda kullandı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu
Dünya

Çocuğunu öldürüp komodin yaptı! Betona gömüp salonunda kullandı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu

Arjantin bu olayla sarsıldı... 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla'nın, betona gömdüğü 5 yaşındaki kızını evinin salonunda komodin olarak kullandığı ortaya çıktı. Küçük kızın nasıl ve ne zaman öldüğü belirlenemezken, annenin savunması kan dondurdu...

Yeniakit Publisher
2022-12-03 12:13:00 -
Çocuğunu öldürüp komodin yaptı! Betona gömüp salonunda kullandı! Cani annenin yaptıkları kan dondurdu

Arjantin, akıllara durgunluk veren, duyanların damarlarındaki kanın çekildiği bir dehşeti konuşuyor. Buenos Aires bölgesinde 27 yaşındaki Venasa Alejandra Mansilla, 5 yaşındaki kızını öldürdükten sonra betona gömüp komodin olarak kullandı. İşte cani annenin imza attığı vahşetin ayrıntıları...

 

Anne vahşetini, baba ortaya çıkardı. Polise şikayette bulunan babanın ihbarı üzerine araştırma yapan ekipler, 5 yaşındaki Milagros'un cesedini tahta bir kasa içine koyulmuş bir betonda buldu.

Solunum yolu rahatsızlığı varmış

Çocuğun solunum yolu enfeksiyonundan öldüğü belirlenirken Mansilla'nın çocuğunun cesedini naylon bir torbaya gömdüğü, tahta bir kutunun da içine koyup betonla kapattığı ifade edildi.

Otopsi sonucunda talihsiz çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıksa da ölüm zamanı tam olarak belirlenemedi. Cani annenin 7 ve 3 yaşlarındaki diğer çocuklarına baktığını, ancak Milagros'la giç ilgilenmediği ifade edildi.

Anne Mansilla ifadesinde kızın ölümünden sonra korktuğunu ve ne yapacağını bilemediğini bu nedenle de betona gömdüğünü söyledi.

 

Yıkadıktan sonra uyuttum, yatakta ölü buldum

Cani anne iddiaları reddederek, kızını öldürmediğini söyledi. Annenin iddiasına göre 3 çocuğunu yıkadıktan sonra uyumaya giden kadın, uyandığından Milagros'u ölü olarak bulmuş.

Çocuğun en son 30 Temmuz'da görüldüğü ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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