  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı
Aktüel

Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 15:06:35 -
Çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak ölmesiyle ilgili şirket yetkilisi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 16 yaşındaki çocuğun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şirket yetkilisi iki kardeşten biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serik ilçesinde Halil Şenbüyük'ün yaşamını yitirmesinin ardından iş makinesinin ait olduğu şirketin yetkilileri D.Y. ve M.Y. kardeşler, kusurlu oldukları gerekçesiyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Nebiler Mahallesi'nde 10 Aralık'ta yoldan çıkarak 50 metrelik uçuruma yuvarlanan iş makinesini kullanan Halil Şenbüyük (16), aracın altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşin rengi değişiyor... İran'da Türkiye'ye karşı skandal çağrı! Bu kez çok fazla ileri gittiler
Dünya

İşin rengi değişiyor... İran'da Türkiye'ye karşı skandal çağrı! Bu kez çok fazla ileri gittiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'daki Dağlık Karabağ zaferi kutlamalarında okuduğu şiirin ardından Türkiye ile İran arasında..
Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın ve dolar alacaklar dikkat! 'Kazandıracak' dedi ve tarih verdi

Altın ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken ekonomistlerden çarpıcı uyarılar geliyor.
'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası
Gündem

'İfşa' akımında şok gelişme! 'Gürkan Hacır'ın tacizine uğradım' iddiası

Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medyada ifşa edilmesi ile başlayan akımda şok bir gelişme yaşandı. Bir twitter kullanıcısı kadın, Gazeteci Gürkan..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay