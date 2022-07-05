Çocuğa kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır? Kitap okumayı sevdirme

Aşağıda birkaç madde ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yollarını listeledik:

Ev kütüphanesi oluşturun

Ailece kitap okuma zamanı

Çocukken kendi okuduğunuz kitapları önerin

Sürükleyici çocuk hikaye kitapları ile başlayın

Dinleyin

Dışarı çıktığınızda kitapçılara uğrayın

Hediyeleriniz kitap olsun

Çocuğa kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Bütün dünyada herkes tarafından bilinen bir gerçek var. Kitap okunmayan evde çocuğun kitapsever olması beklenemez. Bu nedenle öncelikle çocuğun kitap okuma alışkanlığı edinebilmesi için, yaşadığı evde mutlaka kitap okunuyor olması gerekiyor.

Anne-babalar evde kitap okumalı ve çocuklar bunu görmelidir. Albert Shweitzer’in dediği gibi: “İyi bir örnek olmak, insanları yola getirmek için en iyi metot değildir; tek çaredir.”

Hususi olarak kitap okuma saatleri ihdas edilmelidir. Küçük yaşlarda, çocuğunuza özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına öykü ve masal kitapları okuyarak temelleri atabilirsiniz.

Çocuğun bilgi kazanması ve bu bilgiyi kullanması teşvik edilmelidir.

Çocuğun değer verdiği özel günlerde ona kitap hediye edilmelidir. Doğum günleri, bir başarıya imza attığı zaman dilimleri, kitap hediyesi için uygun vakitlerdir

Çocuğun değer verdiği özel günlerde ona kitap hediye edilmelidir. Doğum günleri, bir başarıya imza attığı zaman dilimleri, kitap hediyesi için uygun vakitlerdir.

Evde her çocuk için kendisine ait bir kütüphane hazırlanmalı ve kitap okuması mükafatlandırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki “Kütüphanesiz evde beyinler açtır.

Çocuğun okuduğu kitabı başkasına anlatma imkanı sağlanmalıdır. Çocuğunuzun okuduklarını sizinle paylaşması için onu yüreklendirin.

Anne-baba kitaplardan okudukları güzel bilgi ve değerleri çocuklarıyla paylaşmalıdır.

Büyük yazar ve mütefekkirlerden örnekler verilmeli ve onlara hürmet arttırılmalıdır.

Televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen zamanlar düzenlenmeli, bu konuda aşırılığa izin verilmemelidir. Öncelikle kendiniz bu konuda örnek olmalısınız.

Günlük gazete, dergi ve süreli yayınlar takip edilmeli. Bu suretle onların merak hissi tahrik edilerek alışkanlık kazandırılmalıdır.

Çocukların harçlıklarından kitaba para vermeleri teşvik edilmelidir.

Kitap evleri ve kitap fuarları gezilerek çocukların böyle mekanlara ısınmaları sağlanmalıdır.

Yaşına uygun bir dergiye abone olması veya düzenli bir şekilde onu takip etmesi için yol gösterici olun.

Alacağınız kitabın çocuğunuzun okuma seviyesine uygun olmasına dikkat edin. Ayrıca çocuğunuzun ilgilendiği konular da çok önemli.

Kitap evleri ve kitap fuarları gezilerek çocukların böyle mekanlara ısınmaları sağlanmalıdır.

Yaşına uygun bir dergiye abone olması veya düzenli bir şekilde onu takip etmesi için yol gösterici olun.