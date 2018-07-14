Cocu, Fenerbahçe'ye Liverpool'da forma giyen eski öğrencisini getiriyor!

COMOLLİ MENAJERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Brezilyalı orta saha Josef de Souza’yı iyi bir paraya satarak hem yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen hem de UEFA Finansal Fair Play'e takılmak istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim, Liverpool’un Hollandalı orta sahası Georginio Wijnaldum’u kiralamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sportif direktör Damien Comolli’nin menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen İngiliz ekibi Newcastle United'ın bu transferden vazgeçtiği bildirildi.

ESKİ HOCASI COCU’YLA BULUŞACAK

Hollanda ve İngiltere basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle United, Liverpool'da Keita ve Fabinho transferleri sonrası forma giyme şansı iyice azalan 27 yaşındaki futbolcunun transferinden çekildi. Wijnaldum'u almak isteyen tek kulübün ise Fenerbahçe olduğu bildirildi. Gazeteler, Comolli’nin kiralık teklifine ilk başta sıcak bakmayan Liverpool yönetiminin, bu kez mecburen kabul edeceğini yazdı. Wijnaldum'un da eski hocası Cocu’dan ötürü Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ifade edildi.

YENİ BİR SAYFA AÇAÇAK

Hollandalı orta sahanın geçtiğimiz hafta, “27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim” ifadelerine yer verilen haberlerde, Wijnaldum'un yeni sayfayı Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de açacağı da vurgulandı. 2015 yılında 20 milyon euroya PSV’den Newcastle’ın yolunu tutan Hollandalı, 2016’da da 27.5 milyon euroya Liverpool’a transfer olmuştu. Kırmızılılar’da istenilen performansı gösteremeyen Wijnaldum, 50 maçta 2 gol 4 asist yaptı.

Kaynak:Güneş