Cocu aynı cevabı verdi: İstifa etmeyeceğim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Medipol Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Phillip Cocu, "Çok baskılı, agresif başladık. Başakşehir'in topa sahip olmasına izin vermedik. İyi şanslar yakaladık ama golü atamadık. 25. dakikadan sonra istediğimiz presi yapamadık ama çalışmaya devam ettik. Oyun kurulumu anlamında sıkıntılar yaşadık, bu açıdan iyi değildik. Oyun kurarken daha yaratıcı olmalıyız.

"EN AZ 1 TANESİNİ ATMALIYIZ"

Devre arasında küçük değişiklikler yaptık. Reyes'i daha geriye çektik, bekleri ileriye gönderdik. 2. yarı bu hamleden sonra inisiyatif bizim elimize geçti, daha iyi oynamaya başladık. Sonra yine aynı noktaya döndük. Fırsatlara girdik, değerlendiremedik. Bu seviyede en azından bir tanesini atmalıydık. Kazanamamak gerçekten üzücü oldu. Tüm oyuncularımız son saniyeye kadar çalıştı" dedi.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Sarı-lacivertli takımın son durumuyla ilgili sözlerine devam eden Phillip Cocu, "Bu akşamki maça bakıyorum, perşembe günkü maça bakıyorum. İyi performanslar görüyorum. Sadece pozisyonları ürettiğimizde kale önünde daha efektif olmamız gerekiyor. Kulübü için oynamaktan gurur duyan, sonuna kadar mücadele eden oyuncular gördüm. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK SORUSUNA YANIT

Bir basın mensubunun, "Fenerbahçe şampiyonluk yarışına dönecek mi?" sorusuna yanıt veren Hollandalı teknik adam, "Son maça kadar savaşmalıyız. Şu an şampiyonlukla alakalı konuşmak bizim için çok uygun değil. Önce bu durumdan çıkalım, yukarı doğru tırmanalım ligde. Çalışmalarımızı sürdürelim, bu konuyla ilgili de çok konuşmayalım" ifadelerini kullandı.

İstifa sorusuna da yanıt veren Phillip Cocu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.