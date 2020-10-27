Coca-Cola İçecek'ten kadın yönetici oranını artırma sözü

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek, 2025'e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarındaki kadın oranını yüzde 5 artırma sözü verdi.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, Coca-Cola İçecek, perakende ve tüketici malları sektörlerinde çalışan kadınları destekleyen, üst düzey kadın yönetici sayısını artırıp gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlayan uluslararası sivil toplum kuruluşu LEAD Network'e verdiği taahhütle hızlı tüketim sektöründe öncü şirketler arasında yer aldı.

LEAD Network Türkiye tarafından çeşitlilik ve kapsayıcılık konularının ele alındığı, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin üst yöneticilerinin (CEO) katılımıyla eylül ayında yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı'nın ardından organizasyonun uluslararası ayağı 6 Ekim'de gerçekleşti.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın örneklerle konuşulduğu, iyi uygulamalardan yola çıkılarak sonraki adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulan toplantıların ardından ise Coca-Cola İçecek, bu alanda taahhüdünü somutlaştırmak üzere yola çıktı.

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su James Quincey ve LEAD Network Kurucusu Mick Broekhof'un katılımıyla 26 Ekim'de çevrim içi ortamda gerçekleşen imza töreni ile Coca-Cola İçecek, 2025'e kadar müdür ve üst düzey yönetici pozisyonlarda çalışan kadın oranını yüzde 5 artıracağı sözünü verdi.

Coca-Cola İçecek, hızlı tüketim sektörü genelinde bu taahhüdü veren öncü şirketler arasında yerini aldı. Şirketlerin cinsiyet eşitliğini sağlamak için yapılandırılmış planlar çerçevesinde verdiği bu taahhüt (CEO Pledge), cinsiyet eşitliğinden yana bir tutum sergilemenin ve ekonomi-iş dünyasında kadın oranını artırma kararlılığının sözü olarak konumlanıyor.





- "Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdiğimiz her alana yaymayı amaçlıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeden eşit fırsat sunma anlayışını yaptıkları işin her alanına yaymayı hedeflediklerini belirterek, sektörel iş birliği ile bu yönde itici bir güç olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Eşitlik anlayışını faaliyet gösterdikleri her alanda gözettiklerini, iş ortaklarını da bu konuda teşvik ettiklerini aktaran Başarır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2013'te yayınladığımız İş Yeri Hakları ile başlayan, 2019'da İnsan Hakları'na dönüşen politikalarımızda bu konuda hem çerçeveyi belirliyor hem de taahhüdümüzü yineliyoruz. Politikanın; Çeşitlilik ve Dahil Etme, Keyfi Ayrımcılık, Güvenli ve Sağlıklı İş Yeri gibi prensipleri bu konuda net bakış açımızı ortaya koyuyor. Yine bu kapsamda, 2015 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için kendimize bir rehber olarak kullanıyoruz. Biz bu konuda daha yapılacak çok şey olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın bu gelişime liderlik etmesini hedefliyoruz."







