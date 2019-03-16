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Coca-Cola İçecek, Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği Toplantısı’na katıldı

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 63.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
Coca-Cola İçecek, Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği Toplantısı’na katıldı

Coca-Cola İçecek CEO’su Burak Başarır, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 63. oturumu kapsamında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından düzenlenen, ‘Cinsiyet Eşitliği’ konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’larının katıldığı toplantıda, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması üzerine deneyimler ve görüşler paylaşıldı.


Küresel ekonominin dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesini sağlamak için çevresel ve sosyal konularda 10 ilke ortaya koyan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2013 yılından bu yana imzacısı olan Coca-Cola İçecek (CCI), Birleşmiş Milletler ’in New York’taki merkezinde gerçekleştirilen 63. Kadının Statüsü Komisyonu’ nda CEO Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. İş dünyasından 20’den fazla kuruluşundan liderinin deneyimlerini paylaştığı toplantı, “Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasında Zorluklara Cevap Vermek” başlıklı “Değişim Şampiyonları” çalışmasını temel aldı.


Dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO’larının katıldığı toplantıda; iş dünyasının liderleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının önündeki engeller olan anlayış eksikliği, korku, kültür ve endüstri normlarına karşı geliştirilecek stratejiler üzerine tartıştı ve hayata geçirdikleri projeleri paylaştı.


“Kadınlar bir arada olduğunda, güçleri katlanarak artacak”


Toplantıda, Coca-Cola İçecek’in eşit fırsat sunma ve kapsayıcılık anlayışı üzerine kurulu İnsan Hakları politikasını değerlendiren Başarır, CCI’ın 2015 yılından bu yana taraf olduğu Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri ’ne(WEP) atıfta bulunarak şöyle dedi: “Kadın çalışanlarımızı desteklemek ve geliştirmek için BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni kendimize bir rehber olarak aldık. Kurumumuz içerisinde daha çok kadın lider yetiştirmeyi ve güçlendirmeyi önceliklendirirken; kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde de kadın projelerini öncelik alanımız olarak belirledik”,


CCI’ın cinsiyet eşitliği anlamında ülkelerinde yaşadığı bölgesel zorluklara da değinen Başarır, bu zorlukları aşabilmek için tüm çalışanları bir araya getiren platformlar oluşturduklarını belirterek şunları söyledi: “Biz, kadınların bir arada ve etkileşimde olduklarında güçlerinin katlanarak artacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda, kadın çalışanlarımızın birlikte güçlenecekleri platformlar oluşturduk”.


CCI’ın cinsiyet eşitliğine yönelik faaliyetlerinin çalışanları ile sınırlı olmadığının altı çizilirken, CCI Kadın Platformları’na benzer bir yapılanmanın bayiler arasında da oluşturmak için yola çıkıldığı; bayilerde kadın yöneticilerinin gelişimlerini ve güçlendirilmesini hedefleyen liderlik programının devreye sokulduğu ifade edildi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:35
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