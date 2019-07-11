Çobanoğlu’nun konkordato kararı iptal oldu, alacaklılar Gemlik’te kamp kurdu

Çobanoğlu Hurda Metal Ticareti A.Ş. ile alakalı günlerdir devam eden sürünceme, Gemlik Savcılığının müdahalesiyle çözüldü. Firmanın mahkemeden aldığı konkordato kararı iptal edildi.

Konkordato kararı almasının ardından alacaklıların dolandırıcılık iddialarını soruşturan Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı, ilgili firmanın konkordato kararı almadan önce Türkiye’nin çeşitli yerlerinden farklı ürünler temin ettiğini tespit etti. Aslen hurda ve metal sektöründe faaliyet gösteren firmanın çocuk bezinden, peynir ve diğer gıda ürünlerine, mobilyadan, inşaat iskelesine kadar çok fazla kalemde mal aldığı öne sürüldü. Ödeme tarihinin de, genelde konkordato günü ve sonrasına denk gelmesini değerlendiren savcılık adli soruşturmasını derinleştirerek sürdürdü.

Savcılık devreye girdi

Gemlik Cumhuriyet Savcılığının şikayetler üzerine devreye girmesinin ardından başlayan süreçte, savcılık kolluk kuvvetleri vasıtasıyla malların bulunduğu Gemlik’teki depolar ile diğer il ve ilçelerdeki depolara ekip gönderdi. Uzun vade çekler ile alınan ve günü gelen çeklerin ödenmemesinin ardından tespit edilen malları da, bulundukları yerlerde Yedi Emin’e teslim edildi.

30 mağdur, 20 milyon TL

Şuana kadar Gemlik Cumhuriyet Savcılığına, 30 kişinin başvurduğu kaydedilirken, mağdurların mallarının değerlerinin 20 milyon TL olduğunun altı çizildi. Malların genellikle yüzde 25 civarı karla Çobanoğlu şirketine vadeli olarak satıldığı da iddialar arasında yer aldı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü de yürütülen soruşturma ile alakalı devreye girdi. Savcılık ve KOM tarafından yapılan incelemelerde, konkordato öncesinde Çobanoğlu’na kayıtlı 100 taşınmasın 23’e indiği, firma sahibi Harun Çoban’ın boşanma davası sonucunda önemli sayıda taşınmazın el değiştirdiği, çeşitli taşınmazın da satışının yapıldığı tespit edildi.

Çobanoğlu hakkında yakalama kararı

Çobanoğlu şirketinin bugüne kadar bankalar ve diğer indeks oranlarında genelde çok iyi olduğu, bu sebeple mağdurların firmaya güvendikleri kaydedildi. Firma sahibi Harun Çoban ile alakalı yakalama kararı çıkarıldı.

Öte yandan konkordato kararının alınmasının ardından Çobanoğlu firmasından yapılan açıklamada, "Gayemiz alacaklıları ve şirketi mağdur etmemek. ’Şirketimizin alacağı olan 16 milyon TL’lik önemli bir tutar bulunmaktadır. Bu sebeple çeklerimizin yazılmaması, alacaklılarımızın mağdur olmaması adına konkordato ilan ederek, bunları güvence altına aldık. Bu karar sonrasında üç ay borçlar ertelenecek ve çeklerimizin yazılmasının önüne geçilecektir. Üç ay sonunda da normal ödeme takvimimize uygun olarak borçlarımızı ödeyeceğiz. Gemlik’te yayınlanan bir gazetede iddia edildiği gibi 300 milyon TL gibi bir borcumuz yoktur. Vadesi gelen ve kayyuma devredilen 5 milyon civarında borcumuz, vadesi gelecek olan da toplam 56 milyon TL civarında borcumuz bulunmaktadır. Şirketimizin iş hacmi göz önüne alındığında, borç miktarı bizler için aşılamayacak rakam asla değildir. Muhasebe kayıtlarından baktığımızda 56 milyon civarında borç, önemli miktarda da alacağımız görünmektedir. Aynı zamanda da mal varlığımız bu rakamların çok üzerindedir" ifadelerine yer verdi.