Çobanlık yapan amca- yeğen çadırda ölü bulundu
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Dibekkaya Yaylası'nda çobanlık yapan Mehmet Karadağ (52) ile yeğeni Cavit Karadağ (23), kaldıkları çadırda ölü bulundu.06 Mayıs 2018 Pazar 16:43
Dibekkaya köyünün hayvanlarını otlatan Cavit Karadağ ve amcası Mehmet Karadağ'dan dün geceden beri haber alamayan yakınları, bugün sabah saatlerinde yaylaya gitti. Yakınları, amca- yeğeni çadırın içinde hareketsiz yatarken buldu.
İhbarla yaylaya gelen sağlık görevlileri, çobanların öldüğünü belirledi. Bekar olan Cavit Karadağ ile evli ve 2 çocuk sahibi Mehmet Karadağ'ın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu beklenecek.
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