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Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan çoban öldü.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü

Köşektaş köyünde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.S. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.T'nin av tüfeğiyle vurduğu R.S, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.

H.T. ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
  1. İlişki Durumu Karşık
  2. zırhlı polis aracı
  3. kaza
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  5. cinayet
  6. Hacıbektaş
  7. Köşektaş köyü
  8. Nevşehir

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