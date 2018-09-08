Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, av tüfeğiyle vurulan çoban öldü.08 Eylül 2018 Cumartesi 12:15
Köşektaş köyünde çobanlık yapan ve aralarında husumet bulunan R.S. (50) ile H.T. (48), arazide hayvan otlattıkları sırada karşılaştı.
İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.T'nin av tüfeğiyle vurduğu R.S, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna konuldu.
H.T. ise İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.
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