Çobanbey beldesine alçak saldırı: 12 şehit!

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesindeki hastane yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil şehit oldu, çok sayıda sivil yaralandı.

Bomba yüklü araç infilak ettirildi

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan beldenin güneyinde, Çobanbey Hastanesinin yakınındaki otoparkta bomba yüklü bir araç infilak ettirildi.

En az 12 sivil şehit oldu

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 12 sivil şehit oldu, çok sayıda sivil yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri, patlama sonucu hastane yakınındaki yıkılan evlerin enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısın artmasından endişe ediliyor. Patlama sonucu hastanede de maddi zarar oluştu.