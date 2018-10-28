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Çoban uyuya kalınca kurtlar acımadı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çoban Zeki G.'nin uyuduğu sırada, arazideki 550 koyunun bulunduğu sürü kayboldu. Jandarmanın drone ile yaptığı aramalar sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75'i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Çoban uyuya kalınca kurtlar acımadı

Konya'nın Ereğli ilçesi Karaburun Mahallesi’nde oturan Hasan Kırlar, Mehmet Gezer ve Mehmet Can’a ait 550 koyunu 25 Ekim günü otlatmaya götüren çoban Zeki G., bir süre sonra uyudu. Uyandığında ise koyunları bulamadı.

Koyunların sahibi ve mahalleliler çevrede arama yaptı. Bulamayınca da jandarmaya haber verildi. Jandarma, karlı ve dağlık arazide drone ile dün yaptığı arama sonucu kurtların saldırması üzerine 65 koyunun telef olduğu, 75’i yaralı 475 koyuna ulaşılırken, 10 koyuna ise henüz ulaşılamadı.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 12:15
  1. Konya
  2. Ereğli
  3. Koyun sürüsü
  4. kurt saldırısı
  5. koyunlar telef oldu

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