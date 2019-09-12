0553 313 94 23

CNR Beauty&Wellness Show İstanbul'da kapılarını açacak

Cilt bakımı ve medikal estetik sektörü CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da buluşuyor

12 Eylül 2019 Perşembe 09:52
CNR Beauty&Wellness Show İstanbul'da kapılarını açacak

İSTANBUL(AA) - CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 19-22 Eylül tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak.

CNR Holding'ten yapılan açıklamaya göre, ilki geçen yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl 15 bin metrekarelik alanda cilt bakımı, medikal estetik, kişisel bakım ve kozmetik sektörlerini aynı platformda bir araya getirecek.

4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın birinci ve ikinci gününde gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılacak. Fuar cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarıyla da ön plana çıkacak.

Fuar kapsamında ayrıca estetisyenlik mesleğine ilgili duyan ziyaretçiler için, bu alanda eğitim veren kurslar tarafında, stantlarında mesleğin inceliklerine dair bilgiler verilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:52
  1. cnr beauty
  2. CNR Holding
  3. Fuar
  4. İstanbul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    1. En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    2. Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı
    3. Hazine bünyesinde Borçlanma Genel..
    4. FETÖ'cü alçaklardan hain girişim!..
    5. Çiğli’de Sinan Meydan rüzgarı
    6. Kocaeli'de sendika başkanına darp anı..
    7. Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol..
    8. Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo:..
    9. Seferihisar’da kurtuluş coşkusu
    10. Donald Trump'a ABD Yüksek..
    11. Motosikletli kapkaççı tutuklandı
    12. Kayseri’de 135 şişe kaçak alkol ele..
    13. İstanbul’da emniyet göz açtırmıyor!..
    14. İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu
    15. İstanbul polisinden okul önlerinde..
    16. AOSB’nin İngilizce kursunda ikinci..
    17. Araç motoruna giren yavru kedi..
    18. Teknosa’dan kesintisiz “Okula Dönüş”..
    19. Kabataş’ta ceset şoku
    20. Piyasa güne artı rezervle başladı
    21. Altay'da hedef Boluspor maçı
    22. (Özel) Ataşehir’de kerpetenli vahşet
    23. Beylikdüzü’nde servis aracının takla..
    24. Borsa, güne yükselişle başladı
    25. ABD Yüksek Mahkemesinden Trump'ın..
    26. Öksürük ve balgamdan kurtulmak için..
    27. Avusturya’da Kurz İslam düşmanlığının..
    28. (ÖZEL) İstanbul Havalimanı’nda "Acil..
    29. Kadıköy Lisesindeki olaydan sonra..
    30. İzmir sağlık üssü oluyor
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu
    Vatandaşlara idam cezası soruldu! İşte gündemi sarsan anket sonucu