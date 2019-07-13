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CNN'den 'Türkiye' provokasyonu: S-400, NATO uçaklarını vurmak için

Türkiye’nin S-400 almasını ve Beyaz Saray’ın bu konuda sessiz kalmasını hazmedemeyen CNN, ABD hükümetine seslendi. CNN, S-400 haberini “Türkiye, Rusya’nın NATO uçaklarını vurması için geliştirdiği füzeleri satın aldı. Bu bir problem” başlığıyla duyurdu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:46
CNN'den 'Türkiye' provokasyonu: S-400, NATO uçaklarını vurmak için

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması Batı medyasını rahatsız etti. Başta Associated Press (AP) olmak üzere BBC, Washington Post tehditkar manşetlerle bu tarihi teslimatı ele aldı. AP, ABDyaptırımlarını hatırlatarak Türkiye’yi tehdet ederken BBC ve Washington Post ise “Türkiye, ABD’ye meydan okuyor” diyerek ABD hükümetini önlem almaya davet etti.

Bu kışkırtıcı propagandaya dün yalan haberleriyle ünlü CNN de katıldı. Geçmişte iftira içerikli haberlerle Türkiye’yi hedefe koyan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da “fake news” (yalan haber) olarak nitelediği CNN, manşetine S-400’leri taşıdı. CNN ABD kamuoyunu, Pentagon ve Beyaz Saray’ı kışkırtırcasına “Türkiye, Rusya’nın NATO uçaklarını vurması için geliştirdiği füzeleri satın aldı. Bu bir problem” başlığı attığı haberi kullanıcılarına son dakika bildirimi ile gönderdi. Haberde ayrıca Türkiye ile ABD arasında yıllardır devam eden stratejik ilişkinin etkileneceği ve füzelerin Yunanistan’ı hedef alabileceği de yazıldı.

"Erdoğan'ın amacı güçlü bir Müslüman ülke meydana getirmek"

Kışkırtıcı haberler zincirine Bloomberg de eklendi. Türkiye S-400 sistemini alarak geri dönüşü olmayan bir yola girdi diyen Bloomberg, "Erdoğan’ın amacı, Amerikan silahlarına ve güvenlik taahhütlerine ve Batı’nın kredi piyasasına daha az bağımlı güçlü bir Müslüman ülke meydana getirmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:46
  1. abd
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  3. Türkiye
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