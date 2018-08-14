0553 313 94 23

CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini ödeyeceğiz

ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş başlatmasıyla ilgili CNN International'da ilginç bir analiz yer aldı. ABD yönetimine uyarıların yer aldığı analizde 'Batı, Türkiye'yi kaybetmenin bedelini ağır ödeyecek' ifadeleri kullanıldı.

14 Ağustos 2018 Salı 23:32
CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini ödeyeceğiz

Türkiye ekonomisini, Trump tarafından hedef alınmasına tepkiler büyüyor. CNN International'da yayınlanan bir analizde, ABD yönetimi uyarılarak "Türkiye'deki istikrarsızlık sınırlarının ötesinde sonuçlar doğurabilecek ve ülkeyi yöneten kim olursa olsun Türkiye'nin çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacaktır" değerlendirmesi yer aldı.

İngiltere merkezli Chatham House'da Türkiye uzmanı Fadi Hakura imzalı yayınlanan haber analizde, Türkiye'ye yönelik yaptırımların yol açacağı ekonomik istikrarın Batı dünyasını da etkileyeceğinin altı çizildi.

TÜRKİYE ARTIK ABD'YE GÜVENMEYECEK

Hakura, Türkiye'de olası istikrarsızlığın sınırlarının ötesinde sonuçlar doğuracağına dikkat çekerek, "Türkiye muhtemelen artık ABD'yi güvenilir ortak ve stratejik bir müttefik olarak görmeyecek. Ülkeyi yöneten kim olursa olsun, yaralı bir Türkiye büyük olasılıkla çekim merkezini Batı'dan Rusya, İran ve Avrasya'ya doğru kaydırmaya çalışacak" vurgusunu yaptı.

Hakura, Türkiye'nin krizin derinleşmesiyle birlikte atacağı adımlara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olağanüstü durumda NATO'dan çekilmeyi ve Avrupa Birliği ile gümrük anlaşmasını sonlandırma gibi radikal değişimleri düşünebilir"

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 23:32
  1. Türkiye
  2. CNN
  3. trump
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve eşleşmeleri!
    1. işte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    2. Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'dan..
    3. ABD'li komutandan 'İncirlik' açıklaması!
    4. Pensilvanya'lı papazlar binlerce..
    5. Körfez hep lafta: "Körfez ülkeleri..
    6. Hazar Denizi anlaşması Türkiye'ye..
    7. İspanya'dan Türkiye'ye destek mesajı
    8. ABD'den alçak mesaj! Hakan Atilla'yı..
    9. Katar vatandaşından Türkiye'ye büyük..
    10. Yiğit Bulut'tan ilginç sözler:..
    11. AB'den kritik Türkiye açıklaması
    12. Askeri araca bombalı saldırı!
    13. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    14. Galatasaray'a müthiş gelir!
    15. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    16. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    17. PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!
    18. Daily Telegraph'tan dikkat çeken..
    19. Dünyayı karıştıran Evanjelistler..
    20. BM'den kritik İdlib uyarısı
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?