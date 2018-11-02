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CNN'den 'Heather Nauert' iddiası!

CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın, BM Daimi Temsilcisi adayının Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olduğunu iddia etti.

02 Kasım 2018 Cuma 01:24
CNN'den 'Heather Nauert' iddiası!

CNN televizyonu, Trump'ın danışmanları ile BM Daimi Temsilciği görevine getirmeyi düşündüğü ismin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olduğu bilgisini paylaştığını ve bu hafta Nauert'e görev teklifinde bulunacağını iddia etti.

Nikki Halley'in yerine geçecek

Nauert, aday gösterilip ABD Senatosu'nda onaylanması durumunda Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü görevini bırakıp Nikki Haley'nin yerini alacak.

Trump'ın, BM Daimi Temsilciliği görevine ABD'nin Almanya Büyükelçisi Ric Grennell, Paris Büyükelçisi Jamie McCourt ve Kanada Büyükelçisi Kelly Craft'ı da aday göstermeyi düşündüğü haberleri Amerikan medyasında yer almıştı.

Görevinden istifa etmişti

Trump'ın kabinesinde çok az sayıdaki kadınlardan biri olan ve Hindistan kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, BM Daimi Temsilciliği görevinden sürpriz bir şekilde istifa edeceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 01:24
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