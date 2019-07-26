CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde eşi Fatma Aydoğdu ile oğlu Enes Aydoğdu’yu tabancayla vurarak öldüren Nevzat Aydoğdu tutuklanırken, CNN Türk'ün internet sitesinde bu haber bir küfürle manşete taşındı. Haberin ardından CNN Türk'ten işten çıkarma açıklaması geldi.

"Yasal işlem başlatıldı"

Yapılan açıklama şöyle:

"cnnturk.com ana sayfasında bu akşam yayınlanan manşet haberde gazetecilik etiği ve adabıyla hiçbir ilişkisi olamayacak gayri ahlaki bir başlık yayınlanmıştır. Bu başlığı yayına alan editörün kurumla ilişkisi kesilmiş ve gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. Sebep olduğumuz bu durum için okuyucularımızdan özür dileriz."

Olayın fark edilmesinin ardından haberin başlığı düzeltildi