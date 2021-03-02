CNN Türk'te ortalık karıştı! "Cahil sensin lan alçak"

CNN Türk canlı yayın konuğu olan hukukçu Ruşen Gültekin ve gazeteci Melik Yiğitel arasında yaşanan tartışmada hakaretler havada uçuştu. Programın moderatörü Başak Şengül, konukları yatıştırmakta zorlandı.

Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." dedi.

Bunun üzerine Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

Gültekin'in sözlerine sinirlenin Yiğitel, "Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin." dedi.

Gültekin,"Haddini bileceksin" diye karşılık verdi.

Yiğitel, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pamucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen uslubünü düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm." dedi.