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Gündem CNN Türk'te ortalık karıştı! "Cahil sensin lan alçak"
Gündem

CNN Türk'te ortalık karıştı! "Cahil sensin lan alçak"

Hukukçu Ruşen Gültekin ve gazeteci Melik Yiğitel arasında hukuk meselesi konuşulurken yaşanan kavgada hakaretler havada uçuştu. Yiğitel, Gültekin'e "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:56:00 -

CNN Türk canlı yayın konuğu olan hukukçu Ruşen Gültekin ve gazeteci Melik Yiğitel arasında yaşanan tartışmada hakaretler havada uçuştu. Programın moderatörü Başak Şengül, konukları yatıştırmakta zorlandı.

Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." dedi.

Bunun üzerine Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

Gültekin'in sözlerine sinirlenin Yiğitel, "Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin." dedi.

Gültekin,"Haddini bileceksin" diye karşılık verdi.

Yiğitel, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun. Pamucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen uslubünü düzelt. Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm." dedi.

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Yorumlar

Muhittin

Melik kardeşim haklıdır.  
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Emek

Doğru söylemiş gültekin bey adam yüksek yargıda hakimlik yapmış sen ne yaptın seni dinlediğim zaman tartışma programlarında 2 kelime yi bir araya getirmekte zorlandığını görmekteyim niye çıkarırlar bende anlamış değilim hakime kanun öğretmeye kalkmaktasın be kardeş
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