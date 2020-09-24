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Medya CNN Türk Canlı
Medya

CNN Türk Canlı

CNN Türk Canlı yayın izle, CNN Türk Canlı izleme linki, CNN Türk Canlı haberler, CNN Türk son gelişmeler…

Yeniakit Publisher
2020-09-24 18:47:00 -
CNN Türk Canlı

CNN’in tam açılımı Cable News Network Türk Amerikalı CNN şirketi ve Demirören Holding bünyesinde yayın yapan haber kanalın merkezi İstanbul'dadır.

CNN Türk kimin?

Doğan Holding'e ait Eko TV'nin karasal yayın frekansından yayın hayatına başlamıştır.

CNN TÜK CANLI YAYIN İZLE

CNN Türk yayın bilgileri

CNN TÜRK şu an sadece bazı şehirlerde karasal yayında olup ayrıca, KabloTV, Digiturk, tivibu, Turkcell TV+ ve D-Smart üzerinden yayınlarına devam etmektedir.

CNN Türk HD, 28 Mart 2013'te kurulan, CNN Türk ile eş zamanlı yayın yapan CNN Türk'ün yüksek çözünürlüklü kanalıdır.

CNN Türk HD yayın bilgisi

18 Eylül 2014 tarihine kadar sadece D-Smart 30. kanaldan izlenebilmekteyken 18 Eylül 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun devreye girmesiyle birlikte CNN Türk HD, Türksat 4A 12245 H 27500 5/6 frekansından, D-Smart 30. kanaldan, KabloTV 58. kanaldan, tivibu 59. kanaldan, Turkcell TV+ 49. kanaldan ve Türksat TKGS 14. kanaldan da seyredilmekte. 12 Nisan 2016 tarihinde HD logosunu kaldırmıştır.

CNN Türk TV programları

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