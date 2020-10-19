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Gündem CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün canlı yayın esnasında yakınında bomba patladı
Gündem

CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün canlı yayın esnasında yakınında bomba patladı

İşgalci Ermenistan Terter'de bir fabrikayı hedef aldı. Fabrikadaki yangını görüntülemek isteyen CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün, canlı yayın esnasında yakınında bir bomba daha patladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 17:04:00 - 2020-10-19 17:07:32

Ermenistan ateşkese uymayarak Azerbaycan'da sivilleri hedef almayı sürdürüyor. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman da canlı yayındayken Ermenistan'ın Terter'e saldırısına tanıklık etti.

Ermenistan Terter'de fabrikayı hedef aldı

Cephede Azerbaycan ordusu tarafından hezimete uğrayan Ermenistan ordusu, Terter'in Karakoyunlu kasabasındaki bir pamuk fabrikasını hedef aldı. Yetkililer, Ermeni güçlerinin pamuk fabrikasına 7 adet top mermisiyle saldırı gerçekleştirdiğini belirtti. Patlamanın olduğu yerde yangın çıktı.

Canlı yayında bomba patladı

İtfaiye ekiplerinin yoğun dumanların yükseldiği fabrikaya sevk edildiği ifade edildi. Öte yandan bölgeden canlı yayın yapıldığı sırada bir patlama daha meydana geldi.

Patlamaya canlı yayın esnasında yaklanan CNN muhabiri Fulya Öztürk'ün korku dolu anları anbean kaydedildi. Kameraman arkadaşıyla birlikte dakikalar önce bombanın atıldığı yerde olduklarını söyleyen Öztürk'ün yaşadığı anlar işgalci Ermenistan'ın yaşattığı dehşeti gözler önüne serdi.

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