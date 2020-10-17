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Gündem CNN muhabiri Fulya Öztürk, Ermenistan saldırısındaki dehşeti ağlayarak anlattı
Gündem

CNN muhabiri Fulya Öztürk, Ermenistan saldırısındaki dehşeti ağlayarak anlattı

Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir'De sivil yerleşim yerlerini hedef alan iki saldırı düzenledi. Saldırı yerinden bilgileri aktaran CNN muhabiri Fulya Öztürk, yaşadığı dehşeti ağlayarak anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 02:14:00 -

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı gerçekleştirdi. Gence'de bulunan CNN muhabiri Fulya Öztürk bölgedeki gelişmeleri aktardı. Enkaz altından cansız çıkarılan bir bebeğe elinin değdiğini aktaran Öztürk gözyaşlarını tutumadı.

Ermenistan'dan füzeli saldırı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Gence ve Mingeçevir'e füzelerle saldırdığını duyurdu. Olay yerinden edinilen bilgiye göre, Gence'de füzelerin isabet ettiği bölgede çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Enkaz alanından son durumu aktaran Fulya Öztürk gözyaşlarını tutamadı.

Fulya Öztürk yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Enkazdan çıkarılan küçük bir bebeğin cansız bedenine dokunduğunu söyleyen Fulya Öztürk, insanlık suçunun yaşandığı bölgedeki gelişmeleri aktardı. Yayının sonuna doğru o anı hiç unutmayacağını aktaran Öztürk "Bir vahşetin ortasındayız!" dedi.

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