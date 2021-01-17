CNN muhabiri canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de 375.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs salgınıyla ilgili haberler yapan CNN muhabiri Sara Sidner canlı yayın esnasında gözyaşlarını tutamadı. ABD’de koronavirüs salgınıyla ilgili haberler yapan muhabir Sara Sidner salgından en çok siyahilerin etkilendiğini belirten anonsunu yaparken gözyaşlarına hâkim olamadı.

Sidner, virüsün özellikle siyahileri etkilediğini söylediği yayında ‘Kimse bunu yaşamamalı. Aile bireylerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı korumak için elinizden ne geliyorsa yapmalısınız. Bu ailelerin bundan sonra nasıl yaşayacaklarını görmek, bununla nasıl başa çıkacaklarını düşünmek gerçekten zor.’ ifadelerini kullandı.

Ülkede yaşanan salgınla ilgili haber yaparken 10 hastaneyi ziyaret eden Sidner, Siyahilerin ve Güney Amerika kökenlilerin salgından çok daha sert bir şekilde etkilendiğini söyledi. Koronavirüs sebebiyle anne ve babasını kaybeden biriyle röportaj yaptığını aktaran Sidner, ‘Cenaze töreni otoparkta gerçekleşmiş’ dedi.

Sidner yayın sırasında ağladığı için özür dilediği esnada sunucu Alisyn Camerota, "Özür dilemene gerek yok Sara. Hepimiz senin yaptığın haberleri izliyoruz, hepimiz bu durumdan kötü etkilendik korkunç zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü gazeteciliğine kalbini kattığın için sana gerçekten minnettarız.’ dedi