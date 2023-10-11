CNN International ekibi roket saldırısına yakalandı
İsrail ve Gazze'deki saldırılar yayınlara yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gazze'de tanık olunan hava saldırılarının ardından, bu kez de CNN International ekibi roket saldırısına yakalandı. Patlama seslerinin arasında yayın yapan muhabirin yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.
CNN International Muhabiri Clarissa Ward, Hamas'ın fırlattığı füzelere Gazze sınırında böyle yakalandı. Roket seslerini duymalarının ardından yol kenarında siper alan ekip, çaresizce seslerin durmasını bekledi.
Hamas’ın sınırı karadan ilk kez geçtiği noktada bulunan muhabir, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin roketleri engelleme sesleri arasında konuştu.
Roket seslerinin kesilmesi dakikalar sürdü. Hamas'ın İsrail'e fırlattığı roketlere eş zamanlı olarak Gazze'ye de hava saldırıları düzenlendi.
Hamas’ın İsrail sınırına girdiği "sıfır noktası"nda silahların etkisiyle patlamış araçlar da görüntülendi. Gazze'de esir tutulduğu düşünülen 100'ün üstündeki kişinin bir kısmı, işte tam bu noktada rehin alındı.
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