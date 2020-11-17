  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar
Dünya

CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar

CNN International, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin dolacağı 20 Ocak'tan önce bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 07:44:00 -
CNN dünyaya duyurdu! Görev süresi dolmadan flaş karar

Buna göre; ABD ordusundan üst düzey komutanlar, Başkan Donald Trump'ın en geç bu hafta Irak ve Afganistan'tan Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda resmi bir talimat vermesini bekliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), komutanlar için "uyarı emri" olarak bilinen bir duyuru yayınladı. Buna göre; Irak ve Afganistan'daki asker sayılarının 15 Ocak'a kadar 2 bin 500'e düşürülmesi için planlamaya başlanılması çağrısı yapıldı.

Trump'ın Irak ve Afganistan'daki Amerikan askerlerinin sayısının 2 bin 500'e düşürüleceği iddiaları üzerine Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan bir ABD yetkilisi, "Başkan'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatı gerekli makamlarca alındı. Şu anda bu talimat için planlamalar yapılıyor" dedi.

Birinde 3000 birinde 4 bin 500 asker var

ABD'nin Irak'ta 3 bin, Afganistan'da se 4 bin 500 askeri bulunuyor. Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız" paylaşımında bulunmuştu.

 

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetti. Fakat Trump, seçimlerde hile yapıldığını savunarak, yenilgiyi kabul etmemekte direniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi
Gündem

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret! Uçağı İstanbul'a indi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'a geldi. Pompeo'nun kritik görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor...
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

16 Kasım koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 11 bin 601'e yükseldi. Hasta sayısı ise..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay