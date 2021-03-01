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Dünya CNN: ABD bu hafta yaptırım açıklayacak
Dünya

CNN: ABD bu hafta yaptırım açıklayacak

ABD'de Joe Biden yönetiminin, muhalif lider Aleksey Navalny'ın zehirlenmesi ve tutuklanması sebebi ile bu hafta Rusya'ya yönelik yaptırımlar açıklayacağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:34:00 -
CNN: ABD bu hafta yaptırım açıklayacak

CNN'in, Joe Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, muhalif lider Aleksey Navalny'ın zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında.

Yaptırımların, Avrupa Birliğiyle (AB) koordinasyon içinde bu hafta açıklanacağını bildiren yetkililer, Biden yönetiminin bu tavrının, Rusya politikasında da belirleyici rol oynayacağını belirtti.

Yetkililer, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Amerikan resmi kurumlarına yönelik "Solarwinds" siber saldırısı konusunda da adımlar atabileceğini ifade etti.

Ne olmuştu?

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

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